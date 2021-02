Il Milan potrebbe guarda anche in Premier League per rinforzare la propria trequarti in estate. Una stella dell’Everton vuole andare via

Il Milan è al lavoro sul fronte rinnovi con calciatori importanti come Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu tutti ancora da blindare. Il turco è tornato da una manciata di partite a disposizione di Stefano Pioli ed è ancora a caccia della forma migliore dopo lo stop. Intanto sul fronte dirigenziale si lavora per trattenerlo anche nel prossimo futuro L’appuntamento è fissato per la metà della prossima settimana con Gordon Stipic, agente dello stesso ex Bayer Leverkusen. Una grossa fetta del prossimo mercato del Milan dipenderà proprio dal buon esito della trattativa per prolungare l’accordo con Calhanoglu, che è tra gli uomini più importanti dell’intero organico. Nel ruolo vige peraltro incertezza vista anche la situazione di Brahim Diaz che è attualmente in prestito e andrà trovato un accordo col Real. In questa ottica dunque la società milanese potrebbe anche guardarsi intorno a caccia di alternative. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, James vuole lasciare l’Everton: idea per l’estate

Dalla Spagna ‘Defensa Central’ pone l’accento sul destino di James Rodriguez che ha iniziato una parabola discendente dall’arrivo di Zidane sulla panchina degli iberici. Da quel momento due stagioni di prestito al Bayern senza essere riscattato prima di una stagione di transizione ancora ai margini del Real che ha preceduto l’addio della scorsa estate per ricongiungersi con Carlo Ancelotti all’Everton.

Nonostante la presenza del suo mentore e una stagione da 5 reti in 17 presenze fin qui in Premier, secondo la testata spagnola il colombiano comincia ad essere scontento in Inghilterra. James, al netto delle prestazioni in campo, non sembra essersi adattato bene al clima, alle abitudini ed anche alla durezza del calcio britannico che gli ha procurato anche qualche infortunio. Il colombiano vorrebbe infatti salutare a fine stagione con l’ipotesi Atletico Madrid che resta in piedi.

In questo contesto non va però sottovalutato lo stesso Milan che qualora non risolvesse con Calhanoglu avrebbe bisogno di un trequartista di estrema qualità che potrebbe rispondere proprio alle caratteristiche di Rodriguez, che a 30 anni ancora da compiere può ancora dare molto anche in Serie A, campionato al quale fu accostato nel recente passato. Tecnica, assist e gol: James potrebbe rappresentare un vero e proprio regalo Champions.