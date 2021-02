Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic: colpo Dzeko | Cambia tutto

Il Milan sembra essere pronto a una nuova rivoluzione al centro del suo attacco che potrebbe riguardare anche Zlatan Ibrahimovic. L’addio dello svedese potrebbe portare un doppio colpo nel reparto offensivo

Zlatan Ibrahimovic è l’epicentro offensivo del Milan e l’accentratore del gioco di Stefano Pioli. Lo svedese è riuscito a portare un cambiamento netto nei rossoneri dal suo ritorno a Milano, innalzando il livello del gioco dei meneghini e riportando in pochi mesi il Milan a competere per lo Scudetto. Nonostante la netta crescita evidenziata con Zlatan al centro dell’attacco, il rinnovo dell’attaccante è ancora in bilico e l’attuale scadenza del contratto è fissata a giugno 2021.

Il Milan potrebbe essere alba di una nuova rivoluzione in attacco che vedrebbe al suo centro proprio lo svedese. L’attaccante potrebbe lasciare i rossoneri e lasciare spazio a nuovi interpreti nell’attacco di Stefano Pioli. A dire addio potrebbe essere anche Mario Mandzukic. Il croato, fino ad oggi, non è riuscito a mettersi in evidenza dal suo ritorno in Serie A. Avrà ancora molte partite per convincere Pioli, ma ad oggi il suo apporto non è stato quello sperato. Anche per lui l’addio è possibile, nell’ottica di una rivoluzione sempre più significativa al centro dell’attacco rossonero.

Calciomercato Milan, Maldini prepara la rivoluzione: via Ibrahimovic, occhio a Dzeko e Jovic

Il vuoto in attacco lasciato da Ibra potrebbe essere colmato da profilo importanti e di livello acclarato che potrebbero fare decisamente comodo a Pioli. Il primo è Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è stata al centro di una telenovela di mercato dopo che i rapporti con Paulo Fonseca sono arrivati alla rottura. Ora la punta è tornata a disposizione, ma già in estate potrebbe arrivare l’addio ai giallorossi e il Milan è in fila. Il calciatore potrebbe arrivare a Milano anche solo con un indennizzo da 5-6 milioni.

Dzeko non sarebbe l’unico colpo in attacco per il Milan. Occhio anche a Luka Jovic. La punta è tornata a brillare in prestito con la maglia dell’Eintracht Francoforte, con cui ha già messo a segno tre gol. In estate, però, tornerà al Real Madrid e potrebbe subito lasciare i Blancos: il suo valore di mercato è sui 40 milioni, ma potrebbe partire anche in prestito con diritto di riscatto.