La Juventus di Fabio Paratici e Andrea Pirlo potrebbe puntare su una stella del Napoli per la prossima finestra estiva di calciomercato: stiamo parlando di Piotr Zielinski, centrocampista polacco della squadra allenata da Gennaro Gattuso che, in questa stagione, sta deludendo su tutti i fronti e, proprio contro i bianconeri, ha perso la finale di Supercoppa Italiana



Piotr Zielinski potrebbe cambiare aria. Il centrocampista polacco, arrivato al Napoli dall’Empoli, è ormai uno dei capisaldi del centrocampo della squadra allenata da Gennaro Gattuso, ma i risultati deludenti dell’ultima potrebbero portarlo ad optare per un nuovo club nella finestra estiva di calciomercato.

Zielinski, classe 1994, si è confermato in Italia con la maglia dell’Empoli sotto la guida di Maurizio Sarri che l’ha voluto anche al Napoli posizionandolo in tutti i ruoli del centrocampo con risultati eccellenti. Il giocatore ha un valore di mercato di circa 40 milioni di euro ed il suo contratto con il club partenopeo è in scadenza nel 2024. Zielinski è stato praticamente blindato dal Napoli che, però, potrebbe salutarlo nella prossima estate, soprattutto se dovesse arrivare l’offerta di un top club italiano o europeo.

LEGGI ANCHE ——> Calciomercato Milan, osservato speciale in Champions | Chance in attacco

Calciomercato Juventus, idea Zielinski | I dettagli

LEGGI ANCHE ——> Calciomercato, chiede la cessione | Juventus e Milan si sfidano

Nel frattempo, anche alla Continassa le cose non vanno proprio a gonfie vele. La Juventus, che quest’anno vede in panchina Andrea Pirlo, occupa al momento il quarto posto nel campionato italiano di Serie A ed è reduce dalla cocente sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto di Sergio Conceicao. Uno dei punti deboli della Vecchia Signora è di certo il centrocampo che, da diverse stagioni ad oggi, ha diverse lacune dal punto di vista della qualità.

In quest’ottica, il profilo di Piotr Zielinski sarebbe il nome perfetto per la Juventus: una mezz’ala di grande gamba in grado anche di ispirare in fase offensiva. I problemi però, sono dati dai rapporti, decisamente logori, fra le due società che, almeno per il momento, aprono pochi spiragli per eventuali trattative di mercato.