Calciomercato Juventus, tradimento di Raiola | ‘Offerto’ alla big

Calciomercato Juventus, arriva la beffa da Raiola: l’attaccante nel mirino dei bianconeri offerto a un top club europeo

Missione rinforzi per la Juventus per la prossima stagione, le nuove difficoltà in Champions hanno dimostrato che il processo di rinnovamento dei bianconeri è solo all’inizio. Il ko nell’andata degli ottavi di finale per 2-1 contro il Porto è rimediabile, ma ha dimostrato che il club piemontese dovrà provvedere ad innesti giovani e di sicuro valore. Rinforzi che dovranno riguardare tutti i reparti, ma principalmente l’attacco, dove serve affiancare qualcuno a Cristiano Ronaldo e Morata. Con il rebus Dybala, in scadenza di contratto nel 2022, ancora lontano da una soluzione. Paratici sarà molto impegnato nei prossimi mesi alla ricerca del profilo giusto per la prima linea della Juve, ma in tal senso arrivano brutte notizie e una sorta di ‘tradimento’ da parte di Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, addio Kean: Raiola vuole portarlo al Real Madrid

Secondo ‘Don Balon’, infatti, il super procuratore, con cui pure la Juve intrattiene buoni rapporti nella speranza di mettere a segno colpi importanti, sarebbe intenzionato a ‘scippare’ Moise Kean. Il giovane attaccante è uno dei rimpianti della Juventus, al Psg sembra stia trovando finalmente la sua dimensione e già negli scorsi mesi l’idea era quello di riportarlo ‘a casa’, sebbene ora l’Everton (proprietario del suo cartellino) lo valuti 70 milioni di euro. Ma proprio per l’intromissione di Raiola, il possibile colpo può sfumare.

Il bomber, capace di realizzare 14 reti in 25 presenze stagionali, sarebbe stato proposto al Real Madrid. I ‘Blancos’, a propria volta, andranno sicuramente alla ricerca di nuovi attaccanti, per cominciare un nuovo ciclo vincente. Anche se, per stessa ammissione del portale iberico, il trasferimento non appare semplicissimo. Kean non risulta, almeno per il momento, tra i principali obiettivi degli spagnoli, che sperano sempre di mettere le mani su uno tra Mbappe e Haaland, per rilanciarsi alla grande. Juve in ogni caso avvisata e che se vorrà riprendere il grande ex dovrà decisamente darsi da fare.