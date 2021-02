Le ombre sul futuro di Pirlo sulla panchina della Juventus sono tante, ma c’è chi assicura che il Maestro rimarrà a Torino

Le ultime due sconfitte in casa Juventus iniziano a pesare sul futuro di Andrea Pirlo, la cui permanenza a Torino viene messa in dubbio da più parti, tanto da far partire un totonomi per il calciomercato per la sua successione, addirittura a stagione in corso. C’è però chi non la pensa così e assicura che l’allenatore rimarrà all’ombra della Mole.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, l’ombra di Allegri su Pirlo | Le ‘condizioni’ per il ritorno

Calciomercato Juventus, “Pirlo rimarrà a Torino” | Le dichiarazioni

Traballa la panchina di Andrea Pirlo alla Juventus. Il tecnico bresciano catapultato in prima squadra dopo l’esonero di Maurizio Sarri, dopo un avvio zoppicante, aveva trovato la quadra, ma qualcosa, nelle partite contro Napoli in Serie A e Porto in Champions League, è andato storto. Mentre c’è chi continua a delineare scenari per la sua eredità, qualcuno fuori dal coro assicura che l’allenatore non è in discussione.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, messo in vendita | Due cessioni per il colpaccio

È il caso del giornalista Roberto Grossi che, in diretta a Top Calcio 24, afferma con sicurezza che “Pirlo rimane, almeno, fino a fine stagione. È stato scelto dal presidente Agnelli, quindi non si tocca. Lo sanno tutti, dai dirigenti ai giocatori“. A lui fa anche Angelo Raffino, un altro giornalista, sempre a Top Calcio 24, che rilancia: “Secondo me, Pirlo non è in discussione neanche per la prossima stagione. Cambiare il quarto allenatore in quattro anni non fa parte della storia secolare della Juventus“.

A proposito dell’affermazione di Raffino: dopo Massimiliano Allegri esonerato nel maggio del 2019 nonostante l’ottavo scudetto consecutivo portato a casa (il quinto per il mister, alla Juventus dal 2014), non c’è stata pace per la panchina dei bianconeri. La scelta di Sarri, salutata con scettiscismo dai tifosi, memori del suo passato e delle sue parole al Napoli, non ha portato quel guizzo che ci si aspettava dal tecnico toscano. E quindi via pure lui.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, il bomber rompe il silenzio | Le italiane sperano

Per quanto riguarda Pirlo, la sua catapulta in prima squadra è stata una scelta ponderata dalla dirigenza, ma probabilmente le aspettative erano e sono troppo alte per un esordiente. L’ultima parola, in ogni caso, la dirà il campo.