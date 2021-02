Calciomercato Juventus, Serafini: "Ronaldo? Avrei preso anche Messi"

La Juventus è oggetto di grandi critiche dopo la sconfitta contro il Porto. Alcuni criticano addirittura l’operazione Cristiano Ronaldo, ma c’è chi, insieme a lui, avrebbe preso anche Lionel Messi

La Juventus viene da una sconfitta importante contro il Porto nell’andata degli Ottavi di Champions League. I bianconeri sono stati sconfitti con il punteggio di 2-1 e con una prestazione insufficiente dell’attaccante che nei primi 70 minuti raramente ha fatto male agli avversari. Le critiche negli ultimi giorni, dunque, non sono mancate e c’è chi mette addirittura in dubbio l’acquisto costoso, ma eccezionale, di Cristiano Ronaldo.

Luca Serafini, noto commentatore sportivo, ha smorzato le accuse degli ultimi giorni, sottolineando il grande valore tecnico del portoghese e la bontà dell’affare portato a termine dalla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni a CMIT TV: “Come si può definire un’operazione sbagliata Cristiano Ronaldo? Ha fatto montagne di gol, non si può vincere la Champions League da solo e comunque era solo il terzo, il secondo obiettivo della Juventus. L’operazione Ronaldo, che si era offerto prima al Milan e al Napoli, è stata fatta perché Inter e Milan erano infinitamente più popolari all’estero e nel mondo, nonostante i 36 Scudetti. E già solo per questo l’operazione Ronaldo è intelligente. La Juventus si è messa in casa la più grande stella mondiale del calcio. E quindi vieni conosciuto per forza, anche senza vincere la Champions. Se poi mi aiuta a vincere anche la Champions League tanto meglio: secondo me è stata geniale“.

Calciomercato Juventus, Serafini rilancia la clamorosa ipotesi: Messi insieme a Ronaldo

Luca Serafini non ferma qui la sua disamina. Il noto commentatore va oltre, sottolineando come l’eventuale coppia tra Lionel Messi e Ronaldo sarebbe stata assolutamente straordinaria. La scorsa estate, infatti, è iniziata a circolare la voce anche di un possibile approdo della Pulce in bianconero. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: “Io l’anno scorso avrei provato a prendere anche Messi quando girava la voce. Chiudere la loro carriera insieme avrebbe reso la Juventus il club più famoso al mondo. Poi più che per vincere la Champions, va visto se l’operazione fosse economicamente supportabile”.