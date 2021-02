Calciomercato Juventus, l’agente di Camavinga conferma l’interesse dall’Italia: “Tanti top club su di lui”, poi la parentesi sul rinnovo con il Rennes

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in tempi di emergenza pandemica, dove trovare l’occasione giusta al momento giusto può essere fondamentale. Se poi l’occasione è rappresentata da un vero e proprio wonderkid del calcio europeo, il discorso cambia radicalmente: è il caso di Eduardo Camavinga, mediano classe 2002 del Rennes, sul quale c’è già la fila dei principali top club europei. Il francese ha letteralmente stregato tutti e, con un contratto in scadenza nel 2022, può rappresentare un’occasione di mercato da capogiro per chiunque. Juventus inclusa: i bianconeri, d’altronde, non hanno mai nascosto il proprio interesse per il mediano transalpino e le parole del suo agente non lasciano spazio all’immaginazione.

Calciomercato Juventus, l’agente di Camavinga conferme: “Interesse anche dall’Italia”

“Ad oggi non abbiamo avuto contatti ufficiali con alcun club – spiega nel corso di una lunga intervista Jonathan Barnett (agente di Eduardo Camavinga), che ai microfoni di ‘Goal’ ha provato a fare chiarezza sul futuro del proprio assistito – E’ chiaro che parliamo di un calciatore dal grande potenziale, seguito da tanti top team europei. Ad Eduardo piacerebbe molto giocare in una grande squadra, la sua volontà è chiara”.

“Il Real Madrid? E’ sicuramente una delle società interessate – continua Barnett – Ma c’è anche il Barcellona. E poi dall’Inghilterra, dalla Germania e dall’Italia, ci sono diversi club che stanno chiedendo informazioni. Il suo costo di mercato è di almeno 50 milioni di euro, ma non so in quanti potranno ancora permettersi una spesa simile. Persino il Real sta attraversando un momento di crisi complicata. Un rinnovo col Rennes? Non credo interessi a qualcuno quello che stiamo facendo. Delle questioni private, preferisco non parlare mai”.