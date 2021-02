Calciomercato Juventus, rinnovo per Buffon | Cifre e dettagli

La Juventus molto probabilmente proporrà il rinnovo a Gianluigi Buffon: continua la storia d’amore tra il portiere e i bianconeri

Andrea Pirlo sta lavorando sulle certezze della Juventus, che sta lasciando troppi punti per strada. La società ha comunque deciso di avviare un processo di ringiovanimento della rosa, mandando via dei calciatori esperti. Nell’estate 2020, infatti, giocatori come Matuidi e Higuain sono andati via, per far spazio alle giovani leve. Nove scudetti vinti in nove anni sono tantissimi, ed è difficile trovare dei nuovi stimoli. Questo per i calciatori normali. Sì, perché oggi si parla di un extraterrestre come Gianluigi Buffon.

Buffon aveva lasciato la Juventus nel 2018, accasandosi al PSG con la speranza di trionfare in Champions League. All’ombra della Tour-Eiffel, c’è rimasto solo un anno, prima di tornare in bianconero all’età di 41 anni. L’ex portiere della nazionale italiana non è più un ragazzino, questo è certo. Ma si diverte ancora e non vede il motivo di ritirarsi, anche per il ruolo che ricopre e le sue capacità tecniche.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, attacco alla società | “Dirigenti sull’orlo di una crisi isterica”

Juventus, pronto il rinnovo per Buffon

Buffon ricopre il ruolo di secondo portiere, alle spalle di Wojciech Szczesny. Il polacco è un titolarissimo, ma alcune partite della stagione vengono lasciate all’italiano. Come per esempio quelle di Coppa Italia, o quando ci sono tanti incontri ravvicinati in campionato. Questo gli ha permesso di battere il record che deteneva Maldini con 647 presenze in Serie A. Questa stagione è sceso in campo nove volte, mantenendo la porta inviolata cinque e subendo altrettanti gol. Certo, la difesa della Juve lo ha aiutato.

Ma Agnelli e Paratici sanno che Buffon è un’istituzione e che ha accettato senza problemi di essere il secondo portiere. Il club deve andare avanti e non può aggrapparsi al passato, ma avere uno come il portiere italiano nella rosa fa molto comodo. Il suo contratto scadrà a giugno, ma tra un mese dovrebbe esserci in programma un incontro per il rinnovo. Buffon dovrebbe firmare un prolungamento di un anno, con un ingaggio da un milione di euro. Arriverà dunque a giocare con la maglia bianconera fino a 43 anni.