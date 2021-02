L’Inter potrebbe salutare un colpo estivo di mercato a fine stagione e spunta una pretendente

L’Inter si prepara ad una delle partite più importanti della stagione, il derby della madonnina contro il Milan che potrebbe permettere agli uomini di Antonio Conte di allungare sui rossoneri di Stefano Pioli dopo il sorpasso della scorsa settimana. Inoltre i nerazzurri potrebbero sfruttare l’impegno di Europa League del Milan di ieri sera per arrivare al big match con una condizione atletica superiore.

Come con la Lazio si va verso la titolarità di Christian Eriksen che ha convinto il tecnico salentino nelle ultime gare, soprattutto nell’ultima uscita contro i biancocelesti, dove si è espresso bene sia in cabina di regia che come mezz’ala a supporto degli attaccanti. Il danese sta entrando nel sistema nerazzurro e questo potrebbe andare a discapito di Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, possibile addio di Vidal a fine stagione

Il centrocampista cileno, out per un problema al ginocchio, oggi si è allenato in gruppo, come riportato da ‘Sky Sport’, ma la sua titolarità è in forte dubbio per la partita di domenica. Vidal è arrivato in estate dopo una lunga trattativa col Barcellona, voluto fortemente da Antonio Conte ma poche volte è riuscito a esprimere il suo reale valore in campo. E’ sembrato indietro di condizione fisica e atletica e spesso ha deluso le aspettative.

Negli ultimi tempi sembra non rientrare più a pieno nel progetto Inter e a giugno potrebbe arrivare un divorzio tra le due parti, a prescindere o meno dalla permanenza di Conte in nerazzurro. Club e giocatore potrebbero optare per una risoluzione consensuale del contratto. Tra le destinazioni possibili per Vidal c’è il San Paolo del neo allenatore Hernan Crespo, come riportato da ‘interlive.it’. L’ultima parte di stagione del cileno sarà decisiva per il suo futuro.