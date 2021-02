Il Milan affronta la Stella Rossa di Belgrado nei sedicesimi di finale di Europa League: brutte notizie per Pioli in vista del derby

Torna l’avventura in Europa League per il Milan, che nei sedicesimi di finale incontra lo Stella Rossa di Belgrado. L’andata si gioca allo Stadion Rajko Mitic di Belgrado, dove in caso di vittoria i rossoneri potrebbero già chiudere il discorso qualificazione e giocare un ritorno più tranquillo. Le cose però per Pioli cominciano in salita, con Ismael Bennacer che al minuto 30′ è costretto ad alzare bandiera bianca ed abbandonare il campo per infortunio muscolare. Al suo posto entra Sandro Tonali, ma le condizioni preoccupano in vista del derby, che ora è seriamente a rischio. Dunque dopo l’infortunio di Sensi nell’Inter, anche il Milan riceve la tegola a centrocampo.