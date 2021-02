Zlatan Ibrahimovic sarà protagonista alla prossima edizione del Festival di Sanremo: la critica al Milan per la gestione

Ad inizio una settimana ricca di impegni per Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese del Milan sarà protagonista sul palco di Sanremo come ospite d’eccezione per tutte le serate della manifestazione canora. Tanta buona musica per dimenticare un anno terribile a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo stesso padrone di casa Amadeus ha svelato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” che sarà a disposizione di Pioli per la sfida di campionato contro l’Udinese, in programma il 3 marzo, ma lo stesso Ibra si allenerà in Riviera per mantenersi in forma.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, CR7 chiama un suo ex compagno | Il sostituto è top

Milan, Ibrahimovic a Sanremo senza squadra

Per diversi giorni così Ibrahimovic si allenerà lontano dal resto del gruppo senza la guida di Stefano Pioli. Un evento unico e raro per un calciatore professionista, che parteciperà alla sfida casalinga contro i bianconeri senza essere a disposizione durante la settimana vista la distanza tra Sanremo e Milano. Una gestione del tutto innovativa in vista di una gara ufficiale: Ibra si allenerà da solo in Riviera per poi prendere parte alla sfida di Serie A.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, scambio super | Assalto in Francia per il big

E così il giornalista di Panorama e conduttore di Tutti Convocati, Giovanni Capuano, ha postato il suo punto di vista sull’account Twitter: “Imbarazzante per il Milan. Sia la settimana di Ibra, sia la tempistica dei continui annunci di Amadeus”.

❌ #Amadeus annuncia alla #gds che #Ibrahimovic raggiungerà #Sanremo dopo #MilanUdinese e resterà in Riviera tutta settimana, allenandosi da solo senza fare il pendolare. Imbarazzante per il #Milan. Sia la settimana di #Ibra, sia la tempistica dei continui annunci di Amadeus — Giovanni Capuano (@capuanogio) February 18, 2021

Pioli dovrà così preparare la gara di campionato senza l’apporto durante gli allenamenti del campione rossonero, che dovrà decidere anche il suo futuro nelle prossime settimane. Maldini ha aperto al prolungamento, ma tutto deciderà dalla sua voglia e soprattutto dal suo stato di forma.