La Lazio perde un altro titolare in difesa e dopo lo stop di Luiz Felipe, un secondo giocatore si è operato: il comunicato ufficiale del club e le sue condizioni

La Lazio deve fare i conti con una piena emergenza in difesa. Mister Simone Inzaghi, alla vigilia della fase finale di Champions League, si ritrova con gli uomini contati nel reparto arretrato e con le scelte limitate. Dopo aver perso Luiz Felipe, i biancocelesti dovranno rinunciare nelle prossime settimane anche all’impiego di Stefan Radu.

Lazio, Radu operato: il comunicato ufficiale del club

Il difensore rumeno, classe 1986, si è sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico. Come si legge nella nota ufficiale della Lazio, “Stefan Radu è stato operato per ernia inguinale. L’intervento, eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito“. Il ragazzo – 398 presenze con i capitolini e a -3 da Favalli, recordman della storia – dovrà fermarsi per alcune settimane.

“L’atleta” – prosegue la nota – “verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare i tempi per la ripresa dell’attività“. Il forfait di Radu si aggiunge a quello di Luiz Felipe, operato in Germania per un edema osseo alla caviglia e stagione finita per il brasiliano. La Lazio potrà però contare su Musacchio, arrivato nel mercato di gennaio per sopperire alle mancanze di un reparto colpito dalla sfortuna.