Brutta serata per la Juventus, che oltre alla sconfitta con il Porto ha perso diversi elementi: c’è l’esito degli esami di Chiellini

Non è stata una serata semplice quella della Juventus, che ieri è crollata nella casa del Porto per l’andata degli ottavi di finale di Champions League perdendo per 2-1. Oltre al ko, ci sono stati anche problemi fisici per alcuni calciatori e oggi è arrivato il responso riguardo le visite mediche apportate da Giorgio Chiellini.

Ecco il comunicato della società: “Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.