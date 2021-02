Vincono Milan e Roma nei sedicesimi di andata di Europa League, rispettivamente contro Stella Rossa e Braga

Sono tornate in campo Roma e Milan in Europa. Sedicesimi finale di Europa League per le due italiane impegnate nel pomeriggio su due campi difficili. I giallorossi in Portogallo contro il Braga e il Milan a Belgrado contro la Stella Rossa.

Due risultati che comunque sorridono alle italiane. La Roma vince 1-0 grazie al ritorno al gol di Edin Dzeko che apre le marcature. Poi ci pensa Borja Mayoral a chiudere la partita nel finale regalando ai suoi un risultato importantissimo in vista del ritorno all’Olimpico. Il Milan va in vantaggio con un autogol, poi subisce il pareggio della squadra di Dejan Stankovic ma poi la spunta grazie al gol di Theo Hernandez. Nel finale arriva il gol dei serbi che impedisce ai rossoneri di conquistare la vittoria, ma rimangono i due gol realizzati fuori casa.

Braga-Roma / Stella Rossa-Milan | Tabellino marcatori

BRAGA-ROMA 0-2

5′ Dzeko; 87′ B.Mayoral

STELLA ROSSA-MILAN 2-2

42′ (autogol) Pankov; 52′ Kanga (rigore) ; 61′ Theo Hernandez; 90’+3 Pankov