L’ex Roma Loris Boni svela un retroscena: “Proposi Haaland all’allora direttore sportivo Monchi, ma lo rifiutò”

Il campioncino norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, diciotto gol in tredici parte di Champions League, sarà uno degli uomini che più di tutti illuminerà il calciomercato estivo. In passato, però, secondo quanto riferito dall’ex mediano di Roma e Sampdoria Loris Boni, venne scartato dai giallorossi.

Calciomercato Roma, Boni: “Proposi Haaland a Monchi ma lo rifiutò” | Le dichiarazioni

Con la doppietta e l’assist di ieri sera contro il Siviglia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, Haaland ha acceso ancora di più i riflettori su di sé, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, accendendo anche una gara a chi lo ha scoperto per primo.

Loris Boni, ex mediano di Samp e Roma, in diretta a ‘Te la do io Tokyo’ di Mario Corsi su Centro Suono Sport, ha svelato un retroscena interessante che riguarda proprio i giallorossi e l’attaccante ventenne norvegese: “Nella vita di situazioni come quelle di Haaland capitano spesso – ha detto Boni -. Io lo avevo visto in una scuola calcio in Norvegia e poi ho continuato a seguirlo nel Molde. Ho avuto un incontro a Trigoria con Monchi, il direttore sportivo della Roma che c’era quell’anno“.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che, ha continuato l’ex giocatore blucerchiato ricordando il momento in cui propese Haaland al ds, “non mi trattò benissimo, con un po’ di sufficienza. Ho parlato di questo giocatore perché mi piaceva molto, si vedeva che era un fenomeno. Lo consideravo lo Dzeko del futuro“.

Per Boni, ancora, la Juventus aveva un accordo con la squadra norvegese, che poi per forza di cose non deve essere andato in porto: “Dal Molde passò al Salisburgo per 4,5 milioni di euro, un peccato“, ha spiegato.

E poi non ha mancato di scoccare un’ultima frecciatina nei confronti di Monchi: “Forse si è accorto ieri sera di quanto Haaland sia forte, a me sarebbe piaciuto davvero vederlo con la maglia della Roma, squadra a cui sono molto legato“.