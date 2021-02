La prestazione di Jesus Corona contro la Juventus in Champions League ha messo ulteriormente in vetrina il messicano che piace anche al Milan

Questa due giorni di Champions League ha messo in vetrina diversi calciatori. Su tutti Erling Haaland e Kylian Mbappe che hanno conquistato la scena rispettivamente con una doppietta e una tripletta contro Siviglia e Barcellona. Le due stelline del presente e del futuro non sono però gli unici ad aver sorpreso in queste due serate europee. A spiazzare tutti è stato infatti il Porto di Conceiçao, capace di superare in casa la Juventus per 2-1. Tra i migliori nelle fila dei biancoblu c’è stato anche Jesus Corona, polivalente esterno offensivo messicano che ha sfiorato anche un gol fantastico in rovesciata, fuorigioco e Szczesny permettendo. Il numero 17 del Porto era stato peraltro accostato nel recente passato anche alla Serie A a Inter e Milan e proprio i rossoneri potrebbero tornare in auge. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Corona impressiona contro la Juve: idea per l’attacco

Ci potrebbe dunque tornare anche il Milan su Jesus Manuel Corona, ala offensiva del Porto che ieri sera ha mostrato le sue qualità anche contro la Juventus. Valutato sui 30 milioni di euro, l’ex Monterrey ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e al netto di un rinnovo che ancora non arriva a fine stagione potrebbe diventare una pedina appetibile per diversi club ad un anno solo dalla naturale chiusura dell’accordo.

Corona è capace di giocare su tutto il versante offensivo ed in particolare ricopre il ruolo di ala destra, una posizione di campo occupata attualmente al Milan dal duo Saelemaekers-Castillejo. In particolare lo spagnolo sta vivendo una stagione negativa e in estate potrebbe fare ritorno in Spagna. Con l’eventuale cessione dell’ex Villarreal ecco che potrebbe liberarsi spazio per la chance Corona, una possibilità da non sottovalutare per qualità, costi e caratteristiche.