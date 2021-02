La Juventus continua a lavorare sul calciomercato ma potrebbe arrivare una beffa: si avvicina il rinnovo del big

È una stagione delicata quella che sta vivendo la Juventus, che deve rialzarsi al più presto visti i troppi passi falsi collezionati in questi mesi. La compagine bianconera ha cambiato tanto prima dell’inizio della scorsa stagione e probabilmente per questo sta avendo troppe difficoltà in questo avvio. In campionato la situazione è complicata per via del grande distacco con Inter e Milan che hanno sbagliato poche volte.

Il distacco dalla vetta della classifica occupata dall’Inter infatti è di otto punti e ora non sono più concessi passi falsi per risalire la classifica e non perdere di vista in maniera definitiva lo scudetto. A favore di Andrea Pirlo c’è il fatto che bisogna ancora disputare la gara con il Napoli che può ridurre il gap con le squadre che precedono in classifica, ma non basta per riprendere la vetta. Intanto ieri è arrivata un’altra batosta, ovvero la sconfitta per 2-1 contro il Porto che complica la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Calciomercato Juventus, si allontana Sergio Ramos: rinnovo con il Real Madrid più probabile

Mentre la squadra è concentrata per rialzarsi e raggiungere nuovamente posizioni importanti in classifica, la società continua a lavorare sul futuro e potrebbe esserci presto una nuova beffa per i bianconeri. Tra i calciatori seguiti infatti c’è Sergio Ramos, che sembra però essere più lontano dalla Juventus per via di alcune novità in arrivo dalla Spagna.

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, infatti, sembrerebbe esserci un ribaltone riguardo la situazione del suo rinnovo. Ramos potrebbe accettare l’abbassamento dello stipendio proposto da Florentino Perez, che vorrebbe offrirgli due anni di contratto per 10.8 milioni di euro netti all’anno. Qualora le parti dovessero trovare l’accordo, sfumerebbe in maniera definitiva un obiettivo per la Juventus che seguiva la vicenda cercando di sfruttare l’occasione a parametro zero in estate.

Sergio Ramos compirà 35 anni a fine marzo ma nonostante ciò sta continuando a fare la differenza nel Real Madrid attraverso prestazioni importanti e gol anche decisivi.