Ronaldo male ieri contro il Porto e non vive un buon momento, aumentano le possibilità di un suo addio a fine stagione: ecco gli scenari

Continua il momento negativo della Juventus. La squadra dista 8 punti dalla vetta della Serie A occupata dall’Inter. Ieri, poi, la compagine bianconera ha ripreso la Champions League, vero obiettivo del club da diversi anni, nell’andata degli ottavi di finale contro il Porto. Ci si aspettava una vittoria, ma così non è stato. L’undici di Pirlo è andato subito in svantaggio dopo 2 minuti di gioco a causa di un clamoroso errore di Bentancur e il risultato finale ha visto i portoghesi trionfare per 2-1. Ennesimo stop muscolare, inoltre, per Chiellini durante il match. Adesso il ritorno si fa sicuramente più complicato. Ronaldo, in particolare, è deluso da questa situazione e il giocatore e la società riflettono sul futuro in sede di calciomercato. Vediamo tutti gli scenari.

Calciomercato Juventus, Ronaldo può dire addio: gli scenari

Male CR7 nello scontro con il Porto. In generale, il fuoriclasse di Madeira sta deludendo da qualche partita e potrebbe iniziare a ragionare concretamente sul suo futuro alla Juventus. In altri match importanti, come Inter e Napoli, Ronaldo è mancato: scontri in cui di solito l’attaccante si esalta. È stanco di questa situazione e potrebbe cominciare, perciò, a valutare più approfonditamente il progetto del club bianconero. Il tecnico e la squadra non sembrano essere in grado di dargli le giuste garanzie per vincere ancora in Europa.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, ma non è da escludere un’interruzione del rapporto già a fine stagione se dovessero proseguire i risultati negativi. Anche la società riflette sul giocatore: è un elemento ancora dal valore assoluto che il 5 febbraio, però, ha compiuto 36 anni. Entrambe le parti potrebbero, quindi, essere propense ad un’eventuale separazione.

Se dovesse lasciare Torino, Cristiano Ronaldo vorrebbe continuare in Europa almeno un altro anno fino ai mondiali in Qatar. I club interessati sarebbero sempre gli stessi: Manchester United, PSG e il Real Madrid se resta Zidane. Poi, potrebbe decidere di approdare in MLS negli Stati Uniti, come già fatto da diversi colleghi prima di lui. Situazione da monitorare, con le strade della Juventus e di Ronaldo che potrebbero presto dividersi.