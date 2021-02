Calciomercato Juventus, attenzione ai contatti tra Mino Raiola ed il Real Madrid. Dalla Spagna assicurano: al centro c’è De Ligt, lo scenario

Dopo un anno di alti e bassi, Matthijs De Ligt è diventato uno dei pilastri della Juventus targata Andrea Pirlo. D’altronde, l’olandese ha sempre mostrato le stigmate del predestinato, e anche nei momenti meno positivi del club bianconero, ha messo in luce prestazioni di assoluto livello. E sull’ex wonderkid di casa Ajax, la pressione dei top club europei non si è mai esaurita. Tutt’altro: un calciatore come De Ligt fa gola a tanti estimatori, soprattutto in un periodo storico come questo, dove i centrali di livello internazionali sembrano scarseggiare. Un pretesto pericoloso per la Juventus, considerando gli ultimi risultati e un possibile ripetuto fiasco in Champions League, che potrebbe portare alcuni calciatori (tra cui De Ligt) ad accettare la corte di altre pretendenti.

Calciomercato Juventus, De Ligt-Real Madrid: Florentino aspetta Raiola

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di calciomercato: il Real Madrid è alla ricerca di un centrale difensivo, capace di raccogliere l’eredità di Sergio Ramos e reggere il peso di una camiseta pesante, come quella dei madrileni. Un identikit che sembra corrispondere alla perfezione con quello di Matthijs De Ligt, al punto che dalla Spagna assicurano: Florentino Perez attende un segnale di Mino Raiola per affondare il colpo e avviare i contatti per il centrale difensivo olandese.

A scapito della Juventus, infatti, c’è una squadra che peggiora anno dopo anno e che in questo, rischia addirittura di restare senza titoli. Una condizione ritenuta inaccettabile per diversi calciatori bianconeri, che sperano di restare al top del calcio europeo nelle prossime stagioni. E una vecchia volpe del mercato come Mino Raiola, questo lo sa bene: in caso di fallimento Pirlo, l’agente potrebbe infittire i contatti con le pretendenti a De Ligt, con il Real Madrid disposto più delle altre (il Barcellona è uno degli storici estimatori del calciatore) ad affondare per l’ex capitano dell’Ajax.