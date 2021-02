Ancora una sconfitta per la Juventus targata Andrea Pirlo: flop in Champions contro il Porto dopo quella al Maradona di Napoli

Futuro incerto per Andrea Pirlo. L’allenatore della Juventus, alla prima stagione da tecnico, ha collezionato una nuova sconfitta, questa volta in Champions League contro il Porto. Una gara già compromessa nei primi secondi iniziali dopo l’errore di Bentancur: nel mirino la costruzione dal basso nella propria area di rigore. E così è arrivata la seconda sconfitta in pochi giorni, dopo quella collezionata in campionato contro il Napoli con il gol di Insigne dagli undici metri.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, CR7 chiama un suo ex compagno | Il sostituto è top

Calciomercato Juventus, Pirlo futuro in bilico: Zidane in pole

La sua stagione sarà giudicata ovviamente in base ai risultati che porterà a casa alla guida della compagine bianconera. In caso di fallimento in Champions e Scudetto sfumato con Inter e Milan nuovamente protagoniste in Serie A, la dirigenza torinese potrebbe avere così ripensamenti sul tecnico bresciano.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, scambio super | Assalto in Francia per il big

La suggestione è sempre quella di Zinedine Zidane, in pole per la panchina della Juventus. Dopo un inizio deludente alla guida del Real Madrid, la squadra spagnola è tornata a collezionare punti importanti. Inoltre, le idee per il futuro sarebbero anche quelle di Luciano Spalletti, ormai da tempo fermo dopo l’avventura all’Inter, e quella di Gennaro Gattuso in caso di addio al Napoli al termine della stagione. Al momento non ci sarebbero contatti in corso, ma soltanto idee per il futuro prossimo. Pirlo si gioca tutto a partire già dalla sfida di ritorno in Champions League: il gol di Chiesa ha riportato un po’ di tranquillità in più. La qualificazione al turno successivo è sempre alla portata di Cristiano Ronaldo e compagni: lo stesso campione portoghese non è stato pimpante come suo solito durante la partita europea.

Una scelta delicata per decidere il futuro di Andrea Pirlo: la Juventus lo aspetterà per capire la migliore scelta da prendere.