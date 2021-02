Il calciomercato della Juventus per la prossima stagione potrebbe vedere l’arrivo di un rinforzo in difesa: il club spagnolo fissa il prezzo

La Juventus incassa una pesante sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. A riaprire il discorso qualificazione però è stato Federico Chiesa, che segnando il gol del 2-1 ha ridato speranza per il ritorno. Nel frattempo la dirigenza bianconera torna a lavorare per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Uno dei reparti da migliorare è senza dubbio la difesa.

Infatti anche ieri gli errori sono stati diversi e la squadra di Pirlo ha incassato due gol nei minuti iniziali dei due tempi. Così la dirigenza juventina sembrerebbe aver messo gli occhi su un difensore spagnolo, per il club il club proprietario fissa il prezzo.

Calciomercato Juventus, obiettivo Pau Torres: il Villareal fissa il prezzo

La Juventus si trova a fare i conti con una difesa che incassa troppi gol in questa stagione e che ha mostre fin troppe distrazioni durante le partite, come dimostrato ieri contro il Porto. Per migliorare il reparto difensivo i bianconeri avrebbero messo nel mirino il difensore del Villareal, Pau Torres. Il centrale spagnolo in questa stagione ha collezionato 26 presenze, mettendo a segno anche 2 gol. Inoltre da circa un anno è nel giro della nazionale spagnola, e potrebbe essere uno dei convocati da Luis Enrique per il prossimo Europeo.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diario Gol’, sulle tracce del difensore classe 1997 ci sarebbe anche il Real Madrid, pronto a fronteggiare il possibile addio di Sergio Ramos. Nel frattempo il Villareal, vista la grande attenzione che ha attirato Pau Torres, fissa il prezzo per l’addio a 65 milioni di euro. Dunque la Juventus per arrivare al centrale spagnolo dovrà fare un importante sforzo economico, pensando anche a qualche cessione. Vedremo in estate dunque quali saranno i piani bianconeri e se sarà il difensore del Villareal uno dei principali arrivi per rinforzare la rosa.