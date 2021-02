Dopo la sconfitta in Champions League contro il Parma, il ds della Juve, Fabio Paratici, finisce nel banco degli imputati. I tweet dei tifosi

Twitter è un posto meraviglioso, non è una novità. Chiunque può dire la sua, e raramente si passano guai. Dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League della Juventus contro il Porto, persa per 2-1 dai bianconeri, il social network si è trasformato nel ritrovo dei tifosi amareggiati non solo per la sconfitta, ma anche per le scelte fatte sul calciomercato dalla dirigenza juventina. Il primo a finire sotto la lente di ingrandimento è stato proprio il direttore sportivo, Fabio Paratici, per cui non si sono risparmiati complimenti.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Kulusevski non brilla | Gli scenari per l’estate

Calciomercato Juventus, i tifosi non vogliono Paratici | I tweet

Sotto il post della Juventus, che ha voluto condividere con i tifosi gli scatti più belli della serata per niente bella che i bianconeri hanno vissuto in Portogallo contro il Porto, in Champions League, l’hashtag contro il ds Fabio Paratici va per la maggiore. #Paraticiout è quasi diventato un mantra per gli juventini.

Ma se tanti alla frase lapidaria non aggiungono niente, altri ancora preferiscono dire le cose esattamente come stanno e quindi via con tutti gli errori che, secondo loro, il direttore sportivo ha commesso durante i suoi anni alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, nuovo stop Chiellini | “Ritiro!”

Vittorio Giordano, giornalista con la “Juve nel cuore” recita nella sua bio, scrive con non poca ironia: “Contro Crotone, Verona e Spezia siamo nelle mani, anzi nei piedi, di Dragusin e Fagioli. Nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Amen“. Non è l’unico però a usare il sarcasmo per spiegare le proprie ragioni: “Il nuovo libro di Pirlo e dirigenza: come uscire dalla Champions dopo appena un minuto“, twitta un altro tifoso con il dente avvelenato.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, disastro a centrocampo: cambia tutto | Non si esclude l’addio

Ovviamente non mancano neanche le parolacce. Ma è chi elenca uno per uno tutti i ‘disastri’ che attira più cuoricini a favore. “Era già durato troppo… Un 36enne incerottato pilastro della difesa, Bentancur regista basso e un 3/4rtista del Parma di fianco a Ronaldo… La fantastica programmazione di Paratici… La rosa profonda… Si si… Bravo…“, si legge su Twitter. E ancora: “Ma come si possono sborsare 44 mln per Kulusewski e 60 mln per Chiesa che è un ottimo prospetto ma che attualmente non valeva quelle cifre?…per poi lasciare la squadra, causa esaurimento budget, senza un terzino sx ed una punta di rincalzo…“.

Tutto sommato, però, se Sparta piange, Atene non ride. E nel calderone finiscono anche allenatore e vicepresidente. Come andrà a finire? Andrea Agnelli prenderà in considerazione quello che pensano i tifosi?