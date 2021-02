Dejan Kulusevski, attaccante esterno della Juventus di Andrea Pirlo, anche nella sfida di ieri sera contro il Porto di Sergio Conceicao è stato fra i peggiori in campo della squadra bianconera. Nonostante un buon inizio, lo svedese sta ora soffrendo il modulo del nuovo tecnico e non solo: le ultime sul suo futuro nella prossima estate di calciomercato



La Juventus ha perso il primo atto degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto di Sergio Conceicao. Le reti, entrambe ad inizio frazioni, di Taremi e Marega hanno costretto la Vecchia Signora a soccombere nonostante il gol firmato nel finale da Federico Chiesa. Molti i giocatori sotto la sufficienza nella squadra allenata da Andrea Pirlo, fra i quali spicca anche il nome di Dejan Kulusevski, arrivato dall’Atalanta via Parma nell’ultima estate di calciomercato.

Un’operazione di circa 40 milioni di euro che finora non sta rendendo a pieno i suoi frutti. In questa stagione infatti, almeno nel campionato italiano di Serie A, Kulusevski ha totalizzato 19 presenze mettendo a segno 3 reti e fornendo un assist ai suoi compagni. Meno della metà dei gettoni sono però arrivati da titolare e, il modulo optato da Andrea Pirlo per disporre il suo pensiero calcistico, non sembra congeniale alle caratteristiche del giocatore svedese, poco avvezzo a giocare a tutta fascia.

Calciomercato Juventus, i dubbi di Kulusevski | Le ultime

Il valore di mercato di Kulusevski infatti, da quando è arrivato alla Juventus, non è aumentato: sintomo di una crescita interrotta per un giocatore che, nello scorso campionato, aveva sorpreso per le doti tecniche e fisiche. Inoltre, se al termine della stagione la società torinese dovesse confermare Andrea Pirlo in panchina, il classe 2000 potrebbe anche chiedere la partenza in prestito alla dirigenza, visto il ruolo non propriamente adatto alle sue capacità, in particolare offensive.

In questa stagione di Champions League, Kulusevski ha totalizzato 5 presenze con la maglia della Vecchia Signora senza andare mai in rete e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.