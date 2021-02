Calciomercato Juventus, a volte ritornano (le fiamme): Dzeko può rientrare nella wish-list di Paratici, ma tutto potrà dipendere da Allegri

Le vie del calciomercato sono infinite, soprattutto in tempi di pandemia, dove diventa cruciale coniugare desideri tecnici e necessità economiche. Lo sa bene la Juventus, che dalla scorsa estate è alla ricerca di un attaccante di razza da aggiungere al proprio organico, ma che (allo stesso tempo) non può pretendere troppo dalle proprie casse. Ragion per cui, in vista della prossima stagione, i nomi caldi potrebbero assomigliare a quelli già accostati alla Vecchia Signora. In particolare uno: quello di Edin Dzeko. Il bosniaco appare ormai in uscita dalla Roma e, a 36 anni, potrebbe essere pronto ad un nuovo capitolo (italiano) da aggiungere alla propria illustre carriera.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma Dzeko: occhio allo zampino di Allegri

L’ex bomber di Wolfsburg e Manchester City, d’altronde, ha un contratto in scadenza nel 2022. E dopo tre anni di possibili addio (a volte, quasi già annunciati), Dzeko potrebbe davvero salutare la Roma nella prossima finestra di mercato. La Juventus, dal canto suo, sa bene che (considerata la situazione contrattuale del bosniaco) può strapparlo via a prezzo di saldo dalla società giallorossa. Un prezzo di saldo che può aggirarsi tra i 5 e i 10 milioni di euro, nel tentativo di trovare una quadra che non gravi troppo sulle casse della società bianconera.

Attenzione, però, a quello che potrebbe accadere nella Capitale: se Dzeko e Pirlo non hanno mai nascosto la stima reciproca, l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Roma rischia di far saltare completamente il banco. L’ex allenatore bianconero è un estimatore storico del bosniaco e, in caso di approdo in giallorosso, sarebbe la permanenza del centravanti di Sarajevo la sua prima richiesta da muovere alla proprietà.

Scenari, voci e schermaglie di mercato: insomma, in vista della prossima stagione, qualsiasi porta resta aperta per la Juventus, la Roma ed Edin Dzeko, in attesa di capire quale sarà poi il futuro di Massimiliano Allegri. Una figura che in questo possibile triangolo rischia di pesare (e anche tanto).