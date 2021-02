Altro infortunio per Chiellini contro il Porto: la società riflette in sede di calciomercato sul suo futuro e il rinnovo è più lontano

Brutta sconfitta per la Juventus contro il Porto. Ci si aspettava molto da questo match, visto che la Champions League è il vero obiettivo stagionale dei bianconeri da ormai diversi anni. La squadra, però, ha regalato una prestazione assolutamente negativa e il risultato ha visto trionfare i portoghesi per 2-1. Oltre a ciò è arrivata anche la beffa: si è fermato nuovamente per infortunio Chiellini, l’ennesimo da diverso tempo a questa parte. La società, perciò, riflette sul futuro del difensore in sede di calciomercato e la sua permanenza è sempre più in bilico.

Calciomercato Juventus, altro infortunio per Chiellini: il rinnovo si allontana

Nuovo stop per Chiellini. Il difensore ha rimediato l’ennesimo infortunio contro il Porto a causa di un risentimento muscolare al polpaccio. Il 36enne verrà sottoposto ad esami strumentali e saranno monitorate le sue condizioni. L’ex Fiorentina vive questa situazione da ormai diverso tempo e il suo futuro è sempre più in bilico. Ha, infatti, un contratto in scadenza a giugno 2021 e la società potrebbe decidere di non prolungare l’accordo vista la situazione. I tifosi, inoltre, vorrebbero interrompere il sodalizio, stanchi di tutti questi problemi fisici.

Alessio De Marino, ad esempio, scrive su Twitter: “Quante altre volte deve succedere prima che ci si renda conto che la carriera di Chiellini è finita due anni fa?“. Fabio, invece, si rivolge direttamente al giocatore: “Abbi la decenza di chiudere oggi la tua carriera, perché crei imbarazzo e metti in svantaggio la società“.

Francesco, poi, ne ha anche per Pirlo: “Un disastro su tutta la linea. Se Pirlo fosse una persona seria stasera per prima cosa darebbe le dimissioni. Mentre Chiellini se avesse dignità comunicherebbe il ritiro dal calcio. Paratici e Nedved, invece, in silenzio dovrebbero anticipare entrambi“. Di fronte a tale situazione aumentano le probabilità di un mancato rinnovo per il toscano. Il centrale, per anni colonna portante della retroguardia bianconera, potrebbe decidere di optare direttamente per il ritiro dal calcio giocato, considerando anche che il prossimo agosto raggiungerà quota 37 anni. Situazione da monitorare.

Chiellini fossi in lui Europei e poi ritiro — M (@mgpg07) February 17, 2021

Grazie a Dio le mie preghiere sono state esaudite. Ora speriamo in stagione finita e ritiro. #Chiellini #PortoJuventus — アレッサンドロ – ダニなし⭐️⭐️⭐️ (@alex11_11xela) February 17, 2021

Un disastro su tutta la linea. Se Pirlo fosse una persona seria stasera per prima cosa darebbe le dimissioni. Mentre Chiellini se avesse dignità comunicherebbe il ritiro dal calcio. Paratici e Nedved invece in silenzio dovrebbero anticipare tutti e due — Francesco (@franpiace) February 17, 2021

Abbi la decenza di chiudere oggi la tua carriera perché crei imbarazzo e metti in svantaggio la società e i compagni @chiellini — Fabio (@FabAuri) February 17, 2021