Calciomercato Juventus, flop Bentancur | Addio possibile: le cifre

La Juventus si divide tra campo e calciomercato: occhio alle prospettive per un centrocampista. Fabio Paratici potrebbe valutare l’addio al calciatore

La Juventus ieri ha affrontato l’importante impegno degli Ottavi di Finale di Champions League contro il Porto. I bianconeri sono inciampati in una sconfitta con il punteggio di 2-1 che, soprattutto nei primi 70 minuti, ha messo in evidenza grandi lacune nel gioco e nella creazioni di occasioni da gol. A rubare la scena è stato il grave errore di Rodrigo Bentancur che ha spianato la strada ai padroni di casa. Il centrocampista si è avventurato in un retropassaggio decisamente avventato: a Taremi è bastato gettarsi in scivolata sul pallone, anticipando Szczesny e firmando l’1-0 per i padroni di casa.

Un episodio che ha sicuramente fa discutere già dalla serata di ieri e che ha causato la furia dei tifosi della Juventus che si sono scatenati su Twitter e sui social network. Sono in molti a chiedersi se quella posizione sia adatta per Bentancur e alcuni pongono domande addirittura sull’effettivo valore del calciatore. Il centrocampista non è nuovo a questo tipo di errori che già in passato hanno messo in seria difficoltà la Juventus. Lo sottolinea anche il noto giornalista Fabrizio Biasin attraverso il suo profilo Twitter: “L’aggravante per Bentancur è che non si tratta della prima volta”.

Calciomercato Juventus, doppia ipotesi per il futuro di Bentancur

E’ così che improvvisamente potrebbero cambiare gli scenari per il futuro di Bentancur. Fabio Paratici potrebbe iniziare a valutare, infatti, offerte importanti provenienti dall’estero, ma non c’è alcuna intenzione di svendere il calciatore, considerato un talento di assoluto livello anche in ambito internazionale. Si pensi, ad esempio, al Barcellona che è un suo vecchio estimatore e potrebbe decidere di puntare sul centrocampista.

Bentancur è valutato dalla Juventus non meno di 50 milioni di euro, anche perché il Boca Juniors ha conservato il 50% sulla futura rivendita del centrocampista. A questo punto, la società potrebbe anche valutare uno scambio, in modo da aumentare anche la cifra incassata per il centrocampista. Scenari e ipotesi sul mercato ancora in divenire: di certo, dopo la prestazione di ieri sera, la posizione di Bentancur alla Juventus è meno salda.