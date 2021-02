L’Inter valuta il possibile innesto di un campione a giugno: il giocatore sta pensando al ritiro, ma mister Conte può rigenerarlo

L’Inter sta attraversando un momento difficile sia sul campo che dal punto di vista societario. La squadra di Conte, prima in classifica in Serie A, ma già fuori da tutte le coppe, prepara il derby contro il Milan, sfida cruciale per il proseguimento della stagione. La dirigenza, intanto, pensa al mercato che si potrà operare in estate.

Calciomercato Inter, occasione dalla Premier

L’Inter deve fare i conti con una crisi economica che influenzerà le operazioni di mercato. I nerazzurri valutano obiettivi mirati, a costo zero, ma di assicura affidabilità. Il club potrebbe cedere qualche giocatore, ma ad Appiano ne arriveranno di nuovi. Un mercato dove sarà fondamentale fiutare le occasioni, ed una potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Gareth Bale non è felice al Tottenham e può diventare una risorsa.

Il gallese – in prestito al Tottenham dal Real Madrid – non sta trovando spazio con Mourinho: appena sette presenze e un gol in Premier League. L’esterno, classe 1989, non sarà riscattato dagli inglesi e tornerà in Blancos. Una situazione che non piace al giocatore, tanto che il suo agente, Jonathan Barnett, ha ammesso al ‘Financial Times Business of Football Summit’: “Si sta avvicinando alla fine della sua carriera, pensa al ritiro”.

Calciomercato Inter, Conte vuole rigenerarlo

Una situazione anomale per un giocatore – 31enne – che può ancora fare la differenze in Europa. Mister Antonio Conte potrebbe riflettere sull’acquisto del giocatore e rigenerarlo. L’Inter prenderebbe in considerazione l’operazione solo se il Real Madrid – proprietario del cartellino – lo cedesse a titolo gratuito ai nerazzurri. Un affare a costo zero per un calciatore in scadenza con gli spagnoli nel 2022.

Bale – che a San Siro contro l’Inter si fece conoscere al mondo intero – potrebbe giocare nello stadio di Milano da padrone di casa. L’esterno conosce alla perfezione i movimenti del 3-5-2 e darebbe una valida alternativa nel ruolo a Perisic, giocatore che non ha mai convinto del tutto mister Conte. L’idea è sul tavolo, solo il tempo dirà se la suggestione si trasformerà in realtà.