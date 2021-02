Continua a tenere banco la questione diritti tv della Serie A: salta tutto, c’è una spaccatura all’interno della Lega

In questi giorni andrebbero assegnati i diritti tv della Lega Serie A, ma oggi le cose non sono andate come previsto. Infatti, l’assemblea per risolvere la questione oggi è saltata, poiché alcune squadre non si sono presentate e non è stato possibile raggiungere il quorum. La Lega è spaccata in due, ci sono sette club -capitanati da Juventus e Inter– che vorrebbero assegnare i diritti tv a DAZN, che offre 840 milioni per 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva, e altri 8 che volevano rimandare la questione per riflettere anche sui fondi.

Intanto, Sky ha provato il tutto per tutto offrendo 750 milioni di euro per il pacchetto completo. Con un anticipo di 505 milioni che comprende l’ultima rata dei 130 milioni dell’anno scorso, più la metà della prima rata del prossimo triennio. Un all-in arrivato dopo la lettera di club come Juventus, Inter, Napoli, Lazio e Atalanta al presidente Dal Pino, in cui “i club possono decidere senza indugio dopo le ampie spiegazioni fornite da Sky e Dazn“.