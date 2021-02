Pjanic insoddisfatto della sua esperienza al Barcellona e lo stesso club blaugrana potrebbe già ragionare su una sua cessione. Tentativo in Serie A, prima con l’Inter e poi con la Roma

“Non so perché sto giocando poco, ma devo rispettare le decisioni dell’allenatore anche se non sono d’accordo”. Pjanic boom alla vigilia del big match col Paris Saint-Germain valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. Il bosniaco ex Juventus ha manifestato senza ipocrisie il suo enorme malcontento per il poco spazio concessogli fin qui dal tecnico dei catalani Ronald Koeman. Poco più di mille minuti, somma di diversi spezzoni di partita che fanno capire come non rivesta certo un ruolo chiave per la squadra blaugrana. Arrivato in Catalogna all’inizio della scorsa estate nell’ambito dello scambio con Arthur, uno scambio a quanto visto finora utile solo in ottica bilancio alias plusvalenze, non è escluso che il 30enne nativo di Zvornik possa chiedere già la cessione al termine di questa stagione se la situazione per lui dovesse restare così avversa.

Calciomercato Serie A, dall’Inter alla Roma: Pjanic pedina di scambio

Rumors di calciomercato lo hanno riaccostato alla Serie A, nella fattispecie all’Inter. ll Barça potrebbe offrirlo ai nerazzurri insieme a Junior Firpo per ottenere il tanto desiderato Lautaro Martinez, in procinto di firmare il rinnovo fino al 2024 con annessa cancellazione della clausola da 111 milioni di euro che nella scorsa annata per mesi e mesi è stata al centro delle cronache di mercato italiane e soprattutto ispaniche. Difficilmente, tuttavia, il club di viale della Liberazione direbbe sì a tale offerta, nei piani c’è la permanenza dell’argentino a meno di una proposta irriunciabile, 70 milioni minimo, senza contropartite.

Un tentativo simile potrebbe venir fatto anche con la Roma. Le ultime indiscrezioni danno infatti gli spagnoli molto interessati a Gonzalo Villar, regista della formazione allenata da Paulo Fonseca attualmente terza in classifica nonostante il clima ostile che c’è nella Capitale, specie nei confronti del mister portoghese. Per il 22enne di Murcia, il Barça potrebbe offrire uno scambio alla pari sui 60 milioni, tutti per così dire ‘virtuali’ sulla stregua dell’affare con la Juve di quasi un anno fa.

In questo modo farebbe plusvalenza liberandosi di un contratto importante, che rappresenterebbe però proprio l’ostacolo principale all’operazione. Pjanic guadagna qualcosa come 8,4 milioni di euro a stagione, davvero troppi per la società targata Friedkin, la quale comunque non vuole cedere il suo ‘gioiello’ a meno, come l’Inter per Lautaro, di una offerta cash clamorosa.

