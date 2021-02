Il Real Madrid declina la candidatura del francese e lascia aperta la pista al Milan per giugno

Il Milan continua ad inseguire il talento dell’Olympique Marsiglia Florian Thauvin. Il contratto del francese scade a giungo 2021 e sono numerosi i club che vorrebbero fiondarsi su di lui per sfruttare l’operazione a costo zero. Il Milan è uno di quei club in prima linea per l’esterno offensivo classe ’93 ma la concorrenza è agguerrita.

Secondo il sito spagnolo ‘Defensacentral’ Florian Thauvin si sarebbe, però, proposto al Real Madrid tramite il suo agente. Pare, però, che il club di Florentino Perez abbia rifiutato la richiesta dell’entourage del francese, in primis perché i blancos sono già abbondantemente coperti in quel ruolo, con Hazard, Vinicius Jr e Asensio, ma soprattutto perché il club madrileno starebbe puntando tutto su uno tra Kylian Mbappé e Erling Haaland, sperando di riuscire ad arrivare ad almeno uno di loro due.

Calciomercato Milan, spiraglio per Thauvin grazie al Real Madrid

L’offerta declinata dal Real Madrid lascia ancora uno spiraglio piuttosto significativo per il Milan che può ancora tentare di arrivare al francese capitano del Marsiglia a fine stagione, quando il suo contratto scadrà e i rossoneri potrebbero avere la meglio sulle altre pretendenti.