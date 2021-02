La Juventus avrebbe proposto la panchina al tecnico del Real Madrid Zidane: il francese pare abbia altri piani per il futuro

La Juventus ha ripreso la Champions League. La squadra non vive, però, un momento molto brillante soprattutto per quanto riguarda la Serie A: è arrivata un’altra rilevante sconfitta in campionato (la terza dopo Inter e Fiorentina) contro il Napoli per 1-0 e Arthur e Cuadrado si sono fermati per infortunio, mancando la convocazione per la sfida con il Porto. Le battute d’arresto di cui si sono resi protagonisti i bianconeri in questa prima parte di stagione preoccupano la società e non permettono a Pirlo di godere della piena fiducia dell’ambiente. I bianconeri, infatti, continuano a tenere sotto osservazione il ‘Maestro’ e avrebbero tentato l’affondo per un obiettivo che la dirigenza e Agnelli sognano da tempo. L’allenatore in questione pare, però, avere altri piani per il futuro.

Calciomercato Juventus, rifiuto Zidane: due i motivi

Dal campo al calciomercato. La Juventus non è ancora convinta di proseguire il suo percorso con Pirlo. L’allenatore ex Milan e Inter ha rimediato qualche risultato negativo di troppo in Serie A, con la vetta della classifica che ora dista ben 8 punti. Se non dovesse arrivare il successo in Champions, vero obiettivo stagionale dei bianconeri, il ‘Maestro’ potrebbe davvero lasciare la panchina a fine stagione.

La società, inoltre, si sarebbe già mossa per tentare di arrivare a un sogno che, Agnelli soprattutto, coltiva da tempo. Secondo quanto riportato dal sito ‘DonDiario.com’, infatti, la dirigenza avrebbe proposto il ruolo di guida tecnica a Zidane, attuale allenatore del Real Madrid che potrebbe abbandonare i ‘Blancos’ a fine stagione. Il francese, però, avrebbe respinto l’offerta. Due i motivi per questa decisione: l’ex Bordeaux ha un contratto con le ‘Merengues’ in scadenza nel 2022 e la sua idea sarebbe quella di rinnovare per continuare il suo percorso nella Liga, poiché ritiene di poter ancora aiutare il Real a vincere titoli nei prossimi anni.

Zidane, inoltre, se non dovesse proseguire il cammino con la squadra spagnola preferirebbe intraprendere la strada da CT con la Francia, Nazionale che ha aperto le porte al suo arrivo di recente. Il suo futuro a Madrid è incerto a causa dei risultati negativi accumulati in stagione, ma Florentino Perez potrebbe decidere di offrirgli il rinnovo in caso di vittoria del campionato spagnolo o della Coppa dalle grandi orecchie il prossimo anno. La Nazionale francese, invece, si augura di poter sostituire l’attuale guida tecnica Deschamps con l’ex Juventus, anche visto che le scadenze dei loro contratti coincidono. Situazione da monitorare, con i bianconeri che vedono sfumare il sogno per la panchina.