La Juventus ha commesso anche diversi errori in passato lasciando partire giocatori interessanti: ora è felice

La Juventus l’ha lasciato partire nell’estate del 2019 per circa 27 milioni: Moise Kean è volato così in Premier League con la maglia dell’Everton senza trovato tanto spazio nel club inglese. Qualche spiraglio è arrivato con Carlo Ancelotti in panchina e così in estate è arrivato il nuovo trasferimento al Paris Saint-Germain conquistando, a suon di gol, la dirigenza francese.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il paradosso di Conte | Senza Vidal, gioca meglio!

Calciomercato Juventus, exploit Kean: riscatto possibile

Finora Kean ha collezionato ben 16 gol complessivi diventando mortifero in area di rigore avversaria. In Ligue1 si è fatto conoscere prima con Tuchel e poi con Pochettino si è ritagliato uno spazio importante tra campioni del calibro di Neymar e Mbappé. Ai microfoni di Mediaset l’ex attaccante della Juventus ha mostrato affetto verso la sua ex squadra: “A Parigi sto facendo bene, sono felice. Siamo un gruppo magnifico. La Juventus sempre nel mio cuore, è la squadra che mi ha fatto esordire nel calcio che conta, la guardo sempre in TV. Sarò sempre un suo tifoso”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, il piano per il futuro di Conte | Nuovo scenario

Dall’Everton è arrivato in prestito, ma il Psg starebbe valutando così il possibile riscatto con la richiesta del club inglese che si aggirerebbe intorno ai 34 milioni di euro. Un intreccio di mercato avvincente con lo stesso Kean voglioso di disputare gli Europei con la maglia della Nazionale italiana. Lo stesso Ct Roberto Mancini l’ha convocato già diverse volte e, con l’esperienza maturato a livello internazionale, potrebbe essere una freccia importante dell’arco azzurro. Può agire sia al centro dell’attacco che sulla fascia destra o sinistra per mettere in mostra tutta la sua velocità abbinata ad una buona tecnica di base. Un giocatore moderno in grado di svariare su tutto il fronte dell’attacco.

Kean ora è molto felice a Parigi visto che si è ambientato alla grande con Icardi, Verratti, Paredes. Il suo futuro, salvo sorprese, sarà ancora con il Psg, ma tutto dipenderà dagli accordi con l’Everton, proprietario del suo cartellino.