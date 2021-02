Calciomercato Juventus e Inter, via in estate | Rottura totale

La Juventus e l’Inter potrebbero sfruttare un’occasione di mercato in casa Barcellona: rottura totale durante la partita col PSG

Ieri è ripresa la Champions League, con due ottavi di finale disputati. Il Lipsia ha perso in casa contro il Liverpool 0-2 e soprattutto il Paris Saint-Germain ha trionfato al Camp Nou 1-4. Una sconfitta clamorosa, con Kylian Mbappé che ha messo a segno tre gol. Gioia anche per Moise Kean, che ha fatto gol di testa. Un poker interno che ha fatto -e sta facendo ancora- discutere parecchio. A Barcellona è finito un ciclo e la squadra di Messi continua a collezionare figuracce dopo l’8-2 nella Champions dell’anno scorso contro il Bayern Monaco.

La squadra ha subito una brutta batosta, l’ennesima prova che il gruppo va rifondato in toto. Tanti sono stati i trofei conquistati negli ultimi anni, ma ormai è arrivato il canto del cigno. E uno dei giocatori ormai in rottura con l’ambiente sembra essere Antoine Griezmann, attaccante arrivato dall’Atletico Madrid nell’estate del 2019. ‘Le Petit Diable‘ non si è mai adattato al 100%, veniva da un calcio diverso -quello di Simeone– e Messi preferiva altri tipi di giocatori.

Juventus e Inter, si monitora Griezmann

Juventus e Inter, sempre attente a sfruttare eventuali situazioni favorevoli sul mercato, monitorano la situazione difficile di Antoine Griezmann. Paratici e Marotta vorrebbero garantire ai propri allenatore un altro giocatore di livello assoluto per l’undici titolare. Anche perché in caso di eventuali proposte, il francese potrebbe prenderle in considerazione, soprattutto dopo ciò che è successo nella partita col PSG. Secondo quanto riferito da ‘OkDiario.com’, c’è stato un diverbio tra Piqué e Griezmann.

Piqué infatti si è arrabbiato per l’atteggiamento dei suoi compagni, e Griezmann lo avrebbe invitato a calmarsi. A quel punto, il difensore spagnolo si è beccato col compagno di squadra, mandandolo a quel paese. “La concha de tu madre” pare sia stata la risposta del francese: un diverbio che si è soffermato poi su quanto stesse soffrendo il Barça in quel momento, segno di una poca serenità all’interno del gruppo di Koeman. Griezmann probabilmente lascerà la Catalogna la prossima estate e la valutazione si aggira sugli 80 milioni di euro. Juventus e Inter potrebbero approfittarne, anche perché solo un anno e mezzo fa è stato pagato 120 milioni.