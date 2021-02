Diogo Leite, difensore centrale del Porto di Sergio Conceicao, potrebbe entrare nel mirino della Juventus per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il giocatore portoghese, classe 1999, è assistito da Jorge Mendes e sarebbe il nome giusto per il restyling del reparto difensivo della Vecchia Signora



La Juventus di Andrea Pirlo si prepara ad affrontare l’ottavo di finale contro il Porto di Sergio Conceicao, altro ex giocatore di Serie A che ha vestito le maglie di Lazio ed Inter. I bianconeri, stasera, si giocheranno la sfida di andata in Portogallo con un occhio anche al calciomercato. Nel mirino della Vecchia Signora potrebbe infatti finire Diogo Leite, difensore centrale lusitano della squadra di Oporto.

Classe 1999, il nazionale under 21 ha già totalizzato 10 presenze nel campionato portoghese ed è uno dei talenti di maggior risalto della nazione iberica, tanto da aver attratto, nei mesi scorsi, anche le mire del Milan di Ivan Gazidis. Il suo procuratore è molto vicino anche alla Juventus, stiamo infatti parlando di Jorge Mendes, super agente di Cristiano Ronaldo, stella del club torinese e del calcio mondiale.

Calciomercato Juventus, idea Diogo Leite | Regia di Mendes

Diogo Leite potrebbe essere quindi il colpo giusto in difesa per la Juventus di Andrea Pirlo il cui reparto difensivo, nella prossima estate di trasferimenti, sarà oggetto di vera e propria rivoluzione. Sia sulle fasce, dove Alex Sandro potrebbe salutare, che in mezzo, con Chiellini e Bonucci in dubbio. Diogo Leite, alto quasi 1 metro e 90, sarebbe il rinforzo di prospettiva per la Vecchia Signora che, per portarlo alla Continassa, potrebbe puntare su Jorge Mendes.

Il difensore centrale ha il contratto in scadenza nel 2023 e viene valutato dal Porto, bottega carissima, almeno 10 milioni di euro. La breve durata dei termini potrebbe favorire la Juventus che, con l’aiuto di Mendes, andrebbe a rimpolpare la batteria dei difensori centrali con forze fresce.

Diogo Leite, nella sua personale bacheca, ha già inserito: un campionato di Portogallo, una coppa portoghese, una UEFA Youth League, un campionato d’Europa con la sua nazionale Under 17 e due Supercoppa di Portogallo.