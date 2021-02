In estate il calciomercato potrebbe vedere un grande intreccio a centrocampo tra Juventus, Real Madrid e Manchester United

La Juventus torna in Champions League questa sera, e lo fa negli ottavi di finale contro il Porto all’Estadio do Dragao. I bianconeri cercano di tornare subito alla vittoria, che sarebbe fondamentale in chiave qualificazione, dopo il KO arrivato sabato contro il Napoli. Intanto il club juventino inizia a muoversi per la prossima stagione, iniziano a mettere nel mirino possibili colpi nel calciomercato estivo.

Infatti la Juventus potrebbe essere coinvolta in un incredibile intreccio di calciomercato, in cui sarebbero inclusi anche il Real Madrid ed il Manchester United. Tre trasferimenti a centrocampo che vedrebbero i bianconeri dire addio a Rodrigo Bentancur, puntando ad un grande ritorno.

Calciomercato Juventus, Bentancur al Real porta Pogba: United su Valverde

Saranno diversi i trasferimenti a giugno, dettati sia dai molti calciatori importanti in scadenza di contratto, ma anche dalla voglia di alcuni top player di cambiare aria e vincere altrove. Questo potrebbe portare proprio la Juventus ad un grande intreccio di mercato, in cui ci sarebbero anche Real Madrid e Manchester United. Infatti secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il centrocampista bianconero Rodrigo Bentancur, valutato circa 50 milioni.

Il centrocampista della Juventus andrebbe a sostituire la partenza di Federico Valverde tra i ‘Blancos’, finito nel mirino del Manchester United da tempo ormai. Infatti i ‘Red Devils’ sarebbero pronti a studiare un’offerta per lo spagnolo, che nonostante il periodo negativo del Real Madrid continua a mettere in campo ottime prestazioni. Anche l’arrivo Valverde nello United sarebbe un acquisto per sostituire la partenza di Paul Pogba. Ecco dunque che arriva la Juventus, che da tempo tenta di riportare il centrocampista francese a Torino, ed in estate potrebbe finalmente riuscirci. I prezzi naturalmente non sarebbero bassi, visto che secondo il sito inglese Pogba continua ad essere valutato circa 100 milioni, Valverde avrebbe avrebbe una clausola di 148 milioni. Un triangolo di mercato che dunque infiammerebbe la sessione estiva, e che farebbe contente tutte e tre le società pronte ad accogliere, o riaccogliere, i centrocampisti in arrivo.