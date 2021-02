La Juventus pianifica le mosse per il mercato estivo e tra gli obiettivi c’è anche l’arrivo di un nuovo attaccante: l’Arsenal è pronto a cedere un giocatore

La Juventus deve rinnovare la propria rosa in vista della prossima stagione. La prima parte di campionato ha reso evidente la necessità di un attaccante da aggiungere alla rosa: mister Andrea Pirlo ha solo Alvaro Morata come giocatore di ruolo ed è stato spesso costretto ad utilizzare (o convocare) giovani per sopperire alle indisponibilità dello spagnolo o di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pronto alla cessione

La società è pronta a venire incontro alle esigenze di mister Pirlo ed in estate interverrà sul mercato per arricchire il reparto. La Juventus è in cerca di un calciatore pronto che vanta esperienza internazionale. Dybala non ha garantito un rendimento sufficiente e Morata da solo non regge il peso di un reparto offensivo chiamato a competere ai massimi livelli sia in campionato che in Champions League.

L’ultima idea arriva dalla Premier League. L’Arsenal è pronto a mettere sul mercato Alexandre Lacazette, attaccante classe 1991 con un contratto in scadenza nel 2022. I Gunners – in difficoltà economica – hanno necessità urgente di fare cassa e sono disposti a sacrificare la loro stella per una cifra vicina ai 30 milioni di Euro. L’obiettivo è venderlo in estate prima di rischiare poi di perderlo a costo zero.

Calciomercato Juventus, occasione Lacazette

L’Arsenal lo ha messo in vendita e la Juventus – secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, è in prima fila per Lacazette. Il francese è visto come profilo ideale per l’attacco di mister Pirlo in quanto può ricoprire il ruolo di prima o seconda punta, ma anche partire dall’esterno. Titolare nei Gunners, Lacazette ha già collezionato 8 gol e due assist in questa stagione in Premier League.

La Juventus valuta l’opportunità, ma deve guardarsi dalla concorrenza. Su Lacazette è forte anche l’interesse di Tottenham: Mourinho avrebbe già dato l’ok al giocatore, considerato ideale per sostituire la sempre più probabile partenza di Bale. L’agente del calciatore incontrerà entrambe le squadre nelle prossime settimane. Per ora una sola certezza: Lacazette sa già che il suo futuro punta lontano da Emirates.