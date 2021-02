L’Inter lavora in vista della prossima sessione di mercato e ha già individuato un obiettivo importante in difesa direttamente dalla Serie A

L’Inter si muove già in vista della prossima stagione con l’obiettivo di ringiovanire ulteriormente la rosa, che al momento ha già calciatori molto giovani come Bastoni, Barella, Hakimi e Lautaro ma può ancora migliorare da questo punto di vista. Diverse squadre si avvicinano prepotentemente ad uno dei perni della difesa nerazzurra, Milan Skriniar, in particolare Liverpool, Manchester United e Psg.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, il big via gratis | Ritorno e affare shock!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Pjanic sul tavolo | Ritorno e scambio shock in Serie A

Skriniar ha riconquistato la piena titolarità quest’anno nelle gerarchie di Antonio Conte, diventando nuovamente un pezzo da 90 del club meneghino. L’Inter lo considera incedibile ma qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile il club potrebbe valutare l’ipotesi di lasciarlo andare. Per questa ragione la società si sta già guardando intorno e il profilo in cima alla lista per rimpiazzare lo slovacco è Gianluca Mancini, attuale difensore della Roma.

Calciomercato Inter, idea Mancini se parte Skriniar | Possibile offerta in arrivo

L’ex difensore dell’Atalanta da quando è arrivato nella Capitale ha subito confermato le qualità che si erano intraviste chiaramente precedentemente a Bergamo. Con la maglia giallorossa sta facendo un’altra stagione sorprendente, 3 gol al momento in campionato, ed è un titolare inamovibile del trio difensivo di Fonseca. Secondo le informazioni di ‘Leggo’ l’Inter avrebbe puntato sul difensore italiano classe ’96 e presto potrebbe bussare alla porta della Roma. In passato la società nerazzurra aveva già allacciato contatti col difensore ma adesso potrebbe arrivare concretamente un’offerta.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, via Rafael Leao | Scambio in Spagna!

I nerazzurri, però, non sono i soli ad aver messo gli occhi su Mancini. Anche l’Everton di Carlo Ancelotti è sulle sue tracce. Mancini è pronto a fare il vero grande salto della sua carriera per lottare per obiettivi davvero importanti. La Premier League attualmente sembra una destinazione possibile ma non così concreta. l’Inter invece sembra essere la squadra ideale per fare il salto di qualità rimanendo in Italia, inoltre in una difesa a 3, come quella nerazzurra, il talento di Mancini verrebbe ancor più fuori. Nessuna trattativa è in piedi ma l’Inter ha già scelto il suo prossimo difensore.