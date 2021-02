Il futuro di Conte sulla panchina dell’Inter è incerto, specie se arrivasse lo scudetto, al suo posto Allegri, che farebbe felice Eriksen

Massimiliano Allegri infiamma il calciomercato. Anche l’Inter, secondo quanto fatto capire da Gian Luca Rossi, su Top Calcio 24, starebbe pensando al tecnico toscano. Per questo cambio in panchina, il primo a gioire sarebbe Christian Eriksen. Il giornalista ha anche fatto sapere del futuro di Conte, che in caso di scudetto potrebbe lasciare Milano.

Calciomercato Inter, “Con Allegri Eriksen felice” | Conte via dopo lo scudetto

A lanciare la bomba è Gian Luca Rossi, in diretta a Top Calcio 24: “Eriksen andrà d’accordo con Allegri all’Inter“, ha dichiarato il giornalista a sorpresa. Ci saranno quindi dei movimenti sulla panchina dei nerazzurri secondo quanto detto da Rossi, che ha continuato: “Se fossi Conte, vincerei lo scudetto e saluterei la proprietà di Nanchino“.

Un piccolo terremoto, in pratica. Il destino di Antonio Conte, quindi, a sentire il giornalista, è fortemente legato alla vittoria del campionato. Se dovesse vincerlo, infatti, l’allenatore dell’Inter potrebbe lasciare la barca, e al suo posto potrebbe arrivare uno degli eterni rivali, prima in salsa Milan e poi in salsa Juventus, Massimiliano Allegri, a guidare la compagine nerazzurra.

Con Allegri, sarebbe più allegro anche il danese Christian Eriksen. Arrivato nella finestra di calciomercato invernale del 2020, l’ex Tottenham in questo campionato ha giocato poco per via delle scelte fatte dal suo mister, soprattutto è stato spesso escluso dagli undici titolari. Ma qualcosa è cambiato dopo il gol nei quarti di finale di Coppa Italia nel derby contro il Milan.

Da allora, infatti, il trequartista ha avuto molto più spazio e più tempo a disposizione per far vedere di che pasta è fatto. Un cambiamento che è arrivato anche grazie alla più semplice comprensione e padronanza con la lingua italiana, secondo quanto si dice.

Il danese si era messo subito sotto a studiare la nostra lingua, ma la pandemia da coronavirus (e il lockdown che ne è conseguito) hanno stoppato in parte l’apprendimento dell’italiano per Eriksen, che ora sembra aver fatto molti passi avanti.