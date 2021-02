La Juventus è concentrata verso la Champions League e intanto pensa a un nuovo obiettivo di calciomercato che potrebbe arrivare proprio dal Porto

È una stagione anomala quella vissuta dalla Juventus, che negli ultimi nove anni raramente si era trovata in una situazione del genere in Serie A. I bianconeri infatti sono lontani ben otto punti dalla vetta della classifica e sette punti dal secondo posto. Al comando attualmente c’è l’Inter, subito seguita dal Milan che è dietro un punto, ma entrambe le compagini hanno comunque disputato una gara in più della ‘Vecchia Signora’, pertanto lo svantaggio potrebbe ridursi.

La Juventus era in netta ripresa in questo 2021 ma sabato scorso è arrivato un ko beffardo contro il Napoli per 1-0 che ha riacceso tutti i dubbi dei mesi precedenti. Domani ci sarà l’incontro delicatissimo in Portogallo contro il Porto che sarà valevole per gli ottavi di Champions League, è l’appuntamento ideale per riscattarsi e riprendere la corsa in tutte le competizioni che sono rimaste.

Calciomercato Juventus, idea Marega del porto per l’attacco

Dietro a questi cali dei bianconeri potrebbero esserci anche dei problemi legati alla rosa, per questo la società continua a lavorare quotidianamente per sistemare ogni reparto e garantire al tecnico Andrea Pirlo tutto ciò che manca. Per avere maggiori alternative, potrebbe continuare la caccia a un nuovo attaccante già iniziata nel mese di gennaio. Nel mirino ora potrebbe esserci proprio un calciatore del Porto che sfiderà i bianconeri nel doppio confronto europeo.

Si tratta dell’attaccante Moussa Marega. Il calciatore classe 1991 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e può rappresentare sicuramente una soluzione importante a parametro zero. I bianconeri potrebbero fare un tentativo per avere un nuovo bomber di riserva, visto che mancano le alternative in avanti in questa annata in cui ci sono soltanto tre attaccanti per due posti.

In questa stagione, Moussa Marega ha collezionato 16 presenze in campionato realizzando anche 6 reti. In Champions League invece è stata siglata una rete in cinque partite e inoltre sono stati effettuati anche due assist ai compagni di squadra.