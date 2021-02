Come annunciato da Pirlo, Dybala non è ancora pronto per tornare in campo dopo l’infortunio. Si allungano ulteriormente i tempi di recupero: il focus sull’argentino

“Dybala viaggerà con noi, ma non è ancora pronto per giocare. Ci deve dare un po’ di gol perché quest’anno le sue reti mancanti pesano. Possiamo creare di più per portare più giocatori a concretizzare le azioni da gioco che costruiamo. Alla fine mancano i gol di Paulo, che spesso non abbiamo avuto quest’anno. Speriamo possa essere l’acquisto di gennaio per farci fare il salto di qualità”. Pirlo e la Juventus aspettano Paulo Dybala. In casa bianconera comincia a farsi sempre più pesante l’assenza dell’attaccante argentino. Come annunciato dall’allenatore in conferenza stampa, infatti, il giocatore non è ancora pronto per tornare in campo. Uno stop molto più lungo del previsto, che costringerà la Juve a fare ancora a meno del proprio numero 10 anche in Champions League. E la fragilità di Dybala inizia a preoccupare la società: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, infortunio più lungo del previsto | Preoccupa la fragilità di Dybala

Lo scorso 10 gennaio, nella gara di campionato contro il Sassuolo, il 27enne ha riportato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Nel comunicato ufficiale la Juventus parlava di “tempi di recupero di circa 15/20 giorni“. Tuttavia, oggi sono ben 36 giorni di stop per l’argentino, con già 10 partite saltate. E il giocatore, che stando alle parole di Pirlo non è ancora pronto, difficilmente rientrerà a disposizione nei prossimi giorni. I tempi di recupero sono quindi triplicati: c’è massima cautela e lo staff medico non vuole correre rischi, considerando anche la fragilità dell’ex Palermo.

Dal suo arrivo a Torino, infatti, l’attaccante ha subito numerosi infortuni in tutte le stagioni, e sono già oltre dieci stop da quando è in bianconero. Una fragilità che potrebbe condizionare anche la trattativa per il rinnovo, se davvero Dybala chiede un ingaggio da top player di primissimo livello. Staremo a vedere.