Novità importante in ottica calciomercato Verona. Il difensore centrale Gunter interessa in Germania

Con 24 gol subiti in 22 giornate di campionato, quella del Verona è la terza miglior difesa della Serie A dietro a Juventus e Napoli (che hanno una partita in meno, ndr) alla pari con l’Inter e davanti al Milan. Uno dei perni del pacchetto arretrato di Juric è senza dubbio Koray Gunter, 26enne centrale tedesco di origini turche che la scorsa estate il club scaligero ha riscattato dal Genoa per 2 milioni di euro. Il suo valore sul mercato, adesso, è più che raddoppiato: dalle indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, infatti, è emerso che diversi club europei hanno messo gli occhi su di lui. In particolari quelli della Bundesliga tedesca: cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund, a fine stagione potrebbe fare ritorno in Germania. Dall’Eintracht Francoforte al Wolfsburg passando per lo Stoccardo e l’Union Berlino, molte squadre in lotta per un posto nelle competizioni europee stanno pensando a Gunter.

R.M.