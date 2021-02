Il futuro di Napoli e Parma potrebbe presto incrociarsi: i gialloblu sognano un arrivo, sfidando la concorrenza dei partenopei

In casa Parma il momento è difficilissimo. La sconfitta di ieri sera contro il Verona vede la squadra emiliana incassare il decimo KO nelle ultime undici partite, con la vittoria che manca dallo scorso 20 novembre, quando vinse in trasferta contro il Genoa per 1-2.

La squadra di gialloblu è ferma quindi al penultimo posto in classifica, con la zona salvezza lontana quattro punti al momento. La quarta sconfitta consecutiva di ieri continua a far traballare la panchina di Roberto D’Aversa, che rischia seriamente di essere sollevato dall’incarico. Per il futuro il Parma sogna in grande e sfida il Napoli.

Calciomercato Parma, Benitez il sogno per la panchina: concorrenza al Napoli

In casa Napoli la vittoria nel big match contro la Juventus torna a dare morale in vista dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Infatti giovedì sera i partenopei affronteranno in Spagna il Granada, per poi incontrare l’Atalanta a Bergamo domenica alle 18. La vittoria contro i bianconeri però non restituisce solidità alla posizione di Rino Gattuso, che continua ad essere in discussione.

Tra i vari profili accostati alla società azzurra c’è anche il ritorno di Rafael Benitez, che ha allenato il Napoli per due anni, dal 2013 al 2015, vincendo anche una Coppa Italia. Sulle tracce del tecnico spagnolo però ci sarebbe anche l’interesse del Parma. Infatti i ducali stanno riflettendo sulla posizione di Roberto D’Aversa, che dopo la quarta sconfitta consecutiva, decima nelle ultime undici partite, vede sempre più in bilico la propria posizione. Naturalmente non sarebbe facilissimo per il Parma convincere il tecnico spagnolo, che da poco si è svincolato dal Dalian Yifang, squadra cinese che ha allenato per due anni. Dunque il club gialloblu potrebbe essere una vera concorrente per il Napoli per il futuro in panchina di Rafael Benitez.