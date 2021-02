Il Milan ha messo gli occhi sul portoghese Trincao, gioiello del Barcellona: i catalani hanno però risposto con una provocazione

Rafael Leao è uno dei giovani talenti acquistati dal Milan nelle ultime stagioni. Arrivato nell’estate del 2019 dal Lille per circa 30 milioni di euro, il portoghese si è affermato come un elemento molto importante della rosa di Pioli. Finora, in questa stagione, ha messo a segno sei gol e siglato cinque assist in ventiquattro presenze. Uno score molto interessante, considerando che ha anche saltato qualche partita per infortunio. Il dt rossonero ha molta stima del giocatore.

Maldini, infatti, valuta Leao sui 40 milioni di euro, visto che è un classe ’99 e ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il suo procuratore è Jorge Mendes, uno dei più potenti al mondo, capace di portare giocatori pressoché in ogni club. Il club rossonero ha messo gli occhi su un giocatore del Barcellona e questo potrebbe portare a uno scambio che coinvolgerebbe anche Rafael Leao.

Milan, colpo dal Barcellona: Rafael Leao nello scambio

L’ultima suggestione per il calciomercato in entrata del Milan è Trincao, ala destra del Barcellona. Acquistato dal Braga per oltre 30 milioni di euro la scorsa estate, il classe ’99 è sceso in campo pochissime volte da titolare in Liga ma ha comunque segnato tre gol. Anche lui portoghese, ha un contratto in scadenza fino al 2025. Considerando la situazione economica del Barça, la dirigenza potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro.

Una cifra molto alta per il Milan: la crisi c’è e si fa sentire, e dunque l’operazione potrebbe anche essere imbastita con uno scambio. Oltre ai 40 milioni, infatti, il Barcellona si ‘accontenterebbe’ anche di scambiare Trincao con Leao. Entrambi hanno la stessa età e un valore di mercato molto simile, ma considerando le ultime prestazioni, l’attaccante rossonero sembra più pronto. Andrebbe dunque valutata l’intenzione del club rossonero, che per alimentare la sua suggestione dovrebbe liberarsi di un suo attaccanti oppure investire 40 milioni.