L’agente di Jorginho ha aperto ad un ritorno in Serie A: possibile proposta di scambio al Milan da parte del Chelsea

Il Milan ha perso la vetta della classifica in Serie A. I rossoneri sono scesi al secondo posto a causa della sorprendente sconfitta rimediata fuori casa contro lo Spezia per 2-0. La partita ha visto diverse occasioni sprecate da parte della squadra di Pioli, a differenza degli avversari che, invece, hanno saputo capitalizzare al meglio le occasioni. Il ‘Diavolo’ è rimasto, quindi, fermo a 49 punti ed è stato superato dall’Inter, che ha raggiunto quota 50 dopo la vittoria nel big match a San Siro contro la Lazio. Oltre alle questioni di campo, la società continua ad osservare temi legati al calciomercato: in particolare potrebbe avvenire in vista della prossima estate un importante scambio con un club di Premier League.

Calciomercato Milan, super scambio Bennacer-Jorginho con il Chelsea

Occhi sul calciomercato. Il Milan continua a monitorare possibili opportunità per rinforzare la rosa. La società, inoltre, è attenta anche ad eventuali richieste da parte di altri club per i suoi elementi di spicco. In particolare, il Chelsea è possibile tenti un affondo per il centrocampista Ismael Bennacer.

Nella giornata di ieri, inoltre, l’agente di Jorginho, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha aperto ad un ritorno in futuro del suo assistito in Italia: “È stato un anno ottimo per Jorge, anche in Nazionale ha fatto molto bene e ora punta l’europeo. Per quanto riguarda il Chelsea, non è messo benissimo in classifica, ma essendo una squadra di giovani ci vuole tempo. Sicuramente avrebbe piacere di tornare in Serie A al termine del contratto”.

Chiare le parole di Joao Santos, che potrebbero dare vita ad un tentativo di scambio. Il club londinese, infatti, è disposto a privarsi del brasiliano e potrebbe tentare di proporre al Milan un affare con Bennacer, giocatore che a Milano sta facendo vedere cose molto importanti nonostante le poche presenze fino ad ora in stagione. Si tratterebbe eventualmente di un’operazione alla pari, con entrambi i centrocampisti valutati intorno ai 55 milioni di euro. Situazione da monitorare, in attesa di novità in vista della prossima estate.