Gli ultimi numeri di Morata non convincono la Juventus, che potrebbe non riscattarlo, occhi su Nunez del Benfica per l’attacco

Dopo un avvio di campionato arrembante, Alvaro Morata, attaccante della Juventus in prestito dall’Atletico Madrid, non convince la dirigenza bianconera tanto da aver pensato di non riscattarlo. Per questo motivo, i torinesi stanno tenendo d’occhio per il calciomercato estivo Nunez del Benfica.

Calciomercato Juventus, se salta Morata in arrivo Nunez, le ultime

Il futuro di Alvaro Morata alla Juventus è sempre più in bilico. L’attaccante spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid, tornato a Torino nella finestra di calciomercato estiva dopo le stagioni passate tra Real Madrid, Chelsea e i Colchoneros, appunto, potrebbe non venire riscattato a causa delle sue prestazioni, sempre meno convincenti.

Il classe ’92 non segna in campionato dal 19 dicembre del 2020, nella gara dominata dalla Juve contro il Parma per 4-0. È vero, a inizio anno, nella partita interna contro l’Udinese e poi contro il Milan, lo spagnolo è dovuto rimanere fermo ai box per un problema muscolare, ma ormai sono quasi due mesi di digiuno per lui, decisamente troppi per una punta centrale.

Se guardiamo poi ai numeri dell’attaccante nel complesso, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, Morata ha collezionato 12 gol, di cui la metà in Europa, e 10 assist, oltre a un cartellino rosso nel derby contro il Torino.

Per questo motivo, la dirigenza bianconera sta valutando seriamente altri numeri ‘nove’ da poter inserire nel proprio organico già dall’anno prossimo, rispedendo al mittente la punta spagnola, il cui riscatto è fissato a 45 milioni di euro e il prolungamento del prestito a 10 milioni.

Uno dei nomi finito nella lista dei desideri di Paratici&Co è Darwin Nunez, attaccante classe ’99 del Benfica. Il ventunenne uruguaiano, arrivato a settembre dall’Almeria per 25 milioni, è valutato dalla società portoghese intorno ai 40 milioni. Il suo contratto è in scadenza nel 2025.

I gol segnati dai due attaccanti più o meno si equivalgono: Nunez in 30 partite, in tutte le competizioni in cui è stato impiegato, ha timbrato il cartellino 12 volte, fornendo 9 passaggi decisivi ai suoi compagni di squadra. Dalla sua, però, ha sicuramente la giovane età.