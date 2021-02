Calciomercato Juventus, beffa Raiola | Lo porta al Real Madrid

La Juventus potrebbe perdere un giocatore assistito da Mino Raiola: il super procuratore vuole portarlo al Real Madrid

La Juventus è sempre molto attenta a sfruttare le occasioni che presenta il mercato. L’obiettivo del ds Paratici è quello di garantire ad Andrea Pirlo nuovi calciatori giovani, che possano dare un cambio di rotta ai bianconeri dopo le vittorie degli ultimi anni. Rilanciarsi con una squadra di giovani per tornare a trionfare in Italia e provarci anche in Europa. I rapporti coi procuratori costruiti nel corso degli anni danno la possibilità di valutare diversi giovani. Già sono arrivati giocatori come McKennie o De Ligt nelle ultime sessioni di mercato.

Tra questi c’è Mino Raiola, che nelle ultime stagioni ha avviato collaborazioni importanti con la Juventus. Tanti sono i giocatori in procura, tra questi c’è Ryan Gravenberch, centrocampista centrale dell’Ajax. Titolare inamovibile dell’undici di Ten Hag, si è messo in mostra anche in Champions League, giocando dall’inizio tutte le partite. L’olandese finora ha segnato tre gol e siglato quattro assist in tutte le competizioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sfuma il big | Direzione Premier: bye bye Juve

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno vicino | “È tentato, con lui si vince la Champions”

Juventus, Raiola parla a Perez di Gravenberch

Secondo quanto riferito da ‘Don Diario‘, Mino Raiola sta parlando con il Real Madrid di Ryan Gravenberch. I Blancos vogliono rinforzare il centrocampo la prossima estate e hanno messo gli occhi sull’olandese. Pare ci sia già stato un incontro con la il procuratore del giocatore, per capire se Florentino Perez ha la possibilità di fare qualche offerta tramite intermediari, visto che la trattativa non è gestita direttamente dal Real. Le Merengues vogliono un profilo giovane e Gravenberch è nella lista così come Eduardo Camavinga.

La Juventus resta alla finestra, consapevole che potrebbe arrivare la beffa nonostante i buoni rapporti con Raiola. Il super agente fa i suoi interesse -giustamente- e valuta di portare il centrocampista olandese in Spagna. La valutazione che l’Ajax fa di Gravenberch è di circa 25-30 milioni di euro.