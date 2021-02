Con Haaland del Borussia Dortmund al Real Madrid, Benzema potrebbe essere più vicino a rigiocare con Cristiano Ronaldo alla Juventus

Il campioncino del Borussia Dortmund Erling Haaland fa gola a tanti nel calciomercato, anche alla Juventus. Le sue ultime parole, però, lo vedono molto più vicino al Real Madrid, in cui arriverebbe solo se andare via fosse Karim Benzema, che invece potrebbe ritrovare il suo ex compagno Cristiano Ronaldo proprio a Torino.

Calciomercato Juventus, Benzema si avvicina | Il Real punta su Haaland

La pandemia da coronavirus non ha risparmiato neanche il Borussia Dortmund. La squadra tedesca è infatti caduta in una grave crisi finanziaria (e anche di risultati), che potrebbero portarla a doversi privare di molti suoi top player. Uno di questi è proprio il campioncino norvegese Erling Haaland, sempre più vicino al Real Madrid. Il Borussia valuta il cartellino del giovane talento intorno ai 90 milioni, ma nonostante il momento difficile preferirebbe tenerselo per sé.

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Defensacentral, però, è stato proprio l‘attaccante giallonero a proporsi ai Blancos, ma a una condizione: essere il titolare. Il ventenne non vorrebbe replicare le gesta del serbo Luka Jovic, costretto ad andare in prestito al Eintracht Francoforte per mancanza di spazio alla corte di Zinedine Zidane.

Con l’arrivo di Haaland, il primo uomo sacrificabile è Karim Benzema. L’attaccante francese, in forza al Real Madrid dal 2009, potrebbe quindi tornare a giocare con il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. La Juventus è molto interessata all’ex attaccante dei Blues, escluso dalla Nazionale nel 2015 in seguito a un’inchiesta giudiziaria che l’ha visto coinvolto in prima persona, così da poter rinforzare il reparto offensivo bianconero.

Con Paulo Dybala spesso indisponibile, Alvaro Morata che non convince come dovrebbe, l’unico uomo rimasto a trainare l’attacco è il campione Cristiano Ronaldo. L’innesto di Benzema, il cui costo si aggira intorno ai 25 milioni di euro e con un contratto in scadenza nel giugno 2022, potrebbe giovare soprattutto al contatore dei gol. In stagione, il francese ha giocato tra Liga, Champions League, Copa del Rey e SuperCoppa 28 partite, mettendo a segno 17 reti e 5 assist (questi ultimi tutti nel campionato spagnolo).