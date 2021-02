La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato ed è in arrivo un’offerta importante dal top club: assalto al big

Non sono stati mesi semplici per la Juventus, che è partita con obiettivi importanti e ha collezionato qualche passo falso di troppo fin qui, soprattutto in Serie A. I bianconeri infatti si ritrovano dietro in campionato rispetto al solito a causa del rendimento condito da troppi alti e bassi. Il 2021 sembrava sicuramente in netta ripresa ma la sconfitta di sabato scorso contro il Napoli allo Stadio “Diego Armando Maradona” per 1-0 ha seminato nuovamente incertezze nel percorso della ‘Vecchia Signora’.

Ora la vetta della classifica di Serie A dista ben otto punti ed è una situazione più che difficile, visto che serve una grande performance per rialzarsi in maniera definitiva. Ora infatti non si può sbagliare e c’è bisogno di una serie di vittorie consecutive per recuperare il gap che si è creato con Inter e Milan. La compagine allenata da Andrea Pirlo ha comunque una gara in meno che può essere sfruttata per ridurre lo svantaggio e avvicinarsi alla vetta.

Calciomercato Juventus, pericolo De Ligt: il Real Madrid prepara l’assalto con Benzema

La squadra è attualmente concentrata sul campo e non ha intenzione di sbagliare per raddrizzare la stagione e vivere tre mesi di fuoco, mentre la società continua a studiare nuovi colpi di calciomercato e valutare le situazioni dei propri calciatori. Potrebbe essere in bilico la situazione di Mattheijs De Ligt, uno dei talenti più importanti del calcio mondiale che continua ad essere seguito dalle big.

Su di lui infatti ci sarebbero gli occhi del Real Madrid, che potrebbe tentare l’assalto soprattutto in estate vista ormai la quasi certa partenza di Sergio Ramos a parametro zero. Il presidente Florentino Perez ha ormai contatti da tempo con il procuratore Mino Raiola ma c’è bisogno di un’offerta importante per provare a convincere la Juventus. I ‘Blancos’ potrebbero tentare mettendo sul piatto ben 50 milioni di euro più il cartellino di Karim Benzema.

L’attaccante francese è stato più volte sponsorizzato da Cristiano Ronaldo e per questo motivo potrebbe essere l’uomo giusto per sistemare l’attacco bianconero.