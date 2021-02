David Alaba annuncia l’addio per fine stagione con il Bayern Monaco, per lui è probabile un futuro alla Juventus

Dopo tredici stagione con la maglia del Bayern Monaco, il difensore austriaco David Alaba annuncia oggi l’addio alla squadra tedesca. In ottica calciomercato, occasione ghiotta per la Juventus che potrebbe strapparlo alla concorrenza a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, colpo in avanti | Sgambetto al Porto

Calciomercato Juventus, Alaba ai saluti con il Bayern | Occasione a zero per la difesa

“Ho preso questa decisione e sono pronto a provare qualcosa di nuovo nella prossima stagione“, con queste parole il difensore centrale austriaco del Bayern Monaco, David Alaba, annuncia il suo addio alla squadra bavarese, con cui quest’anno ha praticamente vinto tutto: Bundesliga, Champions League, Coppa del mondo per club, Supercoppa europea, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, che beffa | Raiola lo porta via

“Non è stato facile dire addio a questo club dopo 13 anni – ha continuato -. Al momento non voglio dire quale sarà la mia prossima destinazione“. Perché qualcosa in mente, il classe ’92, ce l’ha già. E potrebbe essere la Juventus.

Il profilo di Alaba, uno degli svincolati di lusso della prossima finestra di calciomercato dato che il suo contratto scade proprio nel giugno del 2021, sarebbe un toccasana per la difesa dei bianconeri. Soprattutto perché il centrale arriverebbe gratis, appunto, contro un valore stimato di circa 55 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>> Porto-Juventus, forfait per Pirlo | L’annuncio in conferenza

Non solo. La retroguardia del mister Andrea Pirlo ultimamente ha perso un po’ di brillantezza, specialmente con i senatori: Giorgio Chiellini ha quasi 37 anni ed è stato a lungo indisponibile, mentre Leonardo Bonucci non garantisce più la stessa freschezza e prontezza di un tempo, oltre ad aver annunciato il forfait per la gara degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto di domani.

Certo, sarà difficile battere la concorrenza di Real Madrid che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe proposto un contratto da 12 milioni di euro a stagione al ventottenne, ma la Juventus ce la metterà tutta. Per Alaba, tra l’altro, non si potrebbe escludere neanche un arrivo in Premier League, con Manchester City, Chelsea e soprattutto Liverpool (al momento quella più in crisi in difesa) che starebbero pensando a lui.