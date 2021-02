Romelu Lukaku torna a trascinare l’Inter ora prima in classifica. Il centravanti belga è sempre più nel mirino del Manchester City per il dopo Aguero, con Guardiola che potrebbe però provarci anche per un altro big di Conte

Romelu Lukaku è tornato trascinatore domenica sera nel big match contro la Lazio, permettendo all’Inter targata Conte di approfittare del ko del Milan in casa dello Spezia e di prendersi la vetta della classifica proprio alla vigilia del derby con Ibrahimovic e compagni. Il belga ha scacciato via il periodo no siglando una doppietta e l’assist, dopo una falcata debordante in cui ha messo in mostra tutto il suo strapotere fisico, a Lautaro Martinez per il 3-1 finale. Coi due gol siglati alla squadra di Simone Inzaghi, autrice nel complesso di un’ottima partita, il centravanti di Anversa ha raggiunto quota 300 reti in carriera, un traguardo straordinario visto che il prossimo 13 maggio compierà solo 28 anni.

Calciomercato Inter, Lukaku più Hakimi: doppio addio shock. I dettagli

Di Lukaku, però, bisogna per forza di cose parlarne anche se non soprattutto in chiave calciomercato. Dall’Inghilterra continuano a circolare voci, a noi ci è stato detto che sia proprio il club a farle uscire, riguardo il forte interesse nei suoi confronti da parte del Manchester City. Di più, che gli inglesi sarebbero pronti a tornare all’assalto del suo cartellino dopo il tentativo andato a monte l’estate scorsa. A quanto pare Guardiola vuole lui o Haaland (ma i rapporti con l’agente del norvegese, un certo Mino Raiola, non sono idilliaci volendo usare un eufemismo) per l’eredità di Aguero, al quale a meno di sorprese non verrà proposto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Ulteriori indiscrezioni, tuttavia, sostengono che il catalano abbia intenzione di provare a metter mano pure su un altro big nerazzurro: parliamo di Achraf Hakimi, giunto a Milano l’estate passata per circa 45 milioni bonus compresi. Aperta parentesi: questa cifra il Real non l’ha ancora vista: entro il 31 marzo un’Inter in serie difficoltà economiche sarà comunque obbligata a versare la prima rata, pena l’esclusione dalle coppe europee. Chiusa parentesi. Per Lukaku e Hakimi, i ‘Citizens’ potrebbero stanziare qualcosa come 143 milioni di euro. 90 per il bomber, 53 per il laterale marocchino, niente male vista la crisi…

